Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Много россияне говорили о Купянске, – Зеленский посетил город и рассказал о ситуации
Бои в Купянске во время визита: что известно?
Президент Владимир Зеленский посетил украинских воинов, которые сдерживают врага на Купянском направлении. Во время записи видеообращения там продолжались бои.
На видео слышно, как раздается по меньшей мере два громких взрыва во время речи украинского лидера.
Российская армия говорила о "взятии" Купянск, но украинская армия продолжает держать оборону города, добавил Зеленский. В частности, он поздравил Сухопутные войска с их праздником и поблагодарил всех воинов за оборону Украины.
Какова ситуация в Купянске?
В НГУ "Хартия" сообщили, что украинские военные прорвались к реке Оскол и окружили более 200 оккупантов в Купянске. Кроме этого, Силы обороны освободили несколько населенных пунктов.
Впоследствии ситуацию удалось стабилизировать, рассказал 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. Он добавил, что украинские подразделения контратаковали и вытесняли оккупантов из города.
За прошедшие сутки, 11 декабря, на Купянском направлении украинские защитники остановили один штурм вблизи Степной Новоселовки.