Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. На передовой прошли 174 боевых столкновения.

Какие изменения на фронте были за сутки?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 6 боестолкновений. Противник совершил 145 обстрелов, 9 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении за сутки было 5 боестолкновений. Россияне продвигались в районе Прилепки и в сторону Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении удалось отбить один штурм противника возле Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении произошло 11 атак оккупантов. Враг пытался продвигаться у Новоегоровки, Грековки, Дерилово, Колодязов, Заречного и в сторону Кармазиновки.

На Славянском направлении враг атаковал позиции Сил обороны 6 раз вблизи Дроновки, Серебрянки и Переездного.

На Константиновском направлении защитники отбили 18 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении остановлено 49 наступлений агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 наступлений на позиции украинских войск вблизи Зеленого Гая, Сосновки, Январского, Вербового, Приволье, Вишневого, Красногорского, Рыбного и Привольного.

На Гуляйпольском направлении удалось отбить 13 атак оккупантов возле Гуляйполе и в сторону Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении было 16 вражеских атак на позиции защитников в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне один раз попытались наступать, однако потерпели неудачу.

