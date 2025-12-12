Это количество согласовано с нашими военными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ, передает 24 Канал.

"Были разные цифры в документах. Кстати, помните, в 2022 году хотели ограничения в 40 или 50 тысяч? На сегодня в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными, – 800 тысяч. Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт", – отметил он.

Обратите внимание! Издание Financial Times сообщало, что первая версия плана предусматривала, что наше государство ограничит личный состав украинской армии до 600 тысяч. Однако по состоянию на сейчас Украина согласилась сократить ВСУ до 800 тысяч военных.

Что стоит знать о мирном плане?