Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского

Какие результаты встречи "коалиции решительных"?

Владимир Зеленский подвел итоги заседания "коалиции решительных". Он подчеркнул, что такой формат становится основной поддержкой безопасности Украины как сейчас, так и в будущем.

По словам президента Зеленского, Украина стремится, чтобы гарантии безопасности включали действенные элементы европейского сдерживания и были надежными. А также, по его мнению, важна поддержка США, которая, мол, есть сейчас.

Никто не заинтересован в третьем вторжении России. И сейчас оборонная поддержка Украины особенно важна, потому что Россия атак не прекращает, и защиты жизни должно быть больше…

– сообщил лидер Украины.

Он добавил, что это является важным условием эффективной дипломатии и достижения справедливого мира.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что эффективная модель гарантий невозможна без участия Европы и всех стран "коалиции решительных".

Кроме того, украинская сторона сейчас работает над рамочным документом. Он, по словам Зеленского, должен быть "достаточно сильным", чтобы мог работать.

Над каким документом работает Украина?