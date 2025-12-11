Во время общения с журналистами Владимир Зеленский рассказал, действительно ли американцы установили ему ультимативный дедлайн для согласия на мирный план США, передает 24 Канал.

Торопят ли США Украину с мирным соглашением?

Глава государства признал, что США действительно спешат с заключением мирного соглашения. Они хотят закончить войну как можно скорее. Однако, президент говорит, что каких-то конкретных ультимативных дедлайнов Украине не ставили.

В то же время, по мнению политика, Вашингтон хотел бы получить полное понимание состояния соглашения до Рождества.

То, что все хотят закончить как можно скорее, – это факт. США хотят быстрее закончить – мы это слышим от них,

– объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Киева важно не только быстро разобраться с окончательным вариантом мирного соглашения, но и то, каким оно будет.

"Для нас важен результат. Безусловно, хочется раньше, но для нас важен результат", – подытожил президент.

По словам Владимира Зеленского, Украина передала США свой документ как реакцию на мирный план Дональда Трампа. Мирный план Украины состоит из 20 пунктов и предусматривает создание дополнительных документов для детализации вопросов, таких как послевоенная экономика и гарантии безопасности.

Заметим, что в субботу, 13 декабря, представители США, Европы и Украины встретятся в Париже для обсуждения последнего проекта плана Трампа.

Напомним, какие основные пункты охватывает последняя версия мирного плана США:

Украина может войти в ЕС в 2027 году.

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО, в случае нового нападения России.

Москва не будет иметь права диктовать Украине, или вступать в НАТО.

Численность украинской армии могут позволить сократить до 800 тысяч, а не 600, как предлагали ранее.

Вдоль нынешней линии фронта планируют создать демилитаризованную зону по образцу корейской границы, а за ней – более широкую зону без тяжелого вооружения под жестким контролем.

Также соглашение предусматривает "обмен территориями".

Запорожскую АЭС планируют освободить, и управление ею могут передать США.

Команда Трампа хочет привлечь инвестиции и способствовать экономическому развитию Украины, используя, в частности, более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов.

По замыслу американской стороны Украина должна отойти из Донецкой области, а Россия – не заходить на эти территории. Однако США не могут объяснить, кто в таком случае будет руководить там и гарантировать безопасность.