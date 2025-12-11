Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський розповів, чи справді американці встановили йому ультимативний дедлайн для згоди на мирний план США, передає 24 Канал.

Чи США кваплять Україну з мирною угодою?

Глава держави визнав, що США справді поспішають з укладенням мирної угоди. Вони хочуть закінчити війну якомога швидше. Однак, президент каже, що якихось конкретних ультимативних дедлайнів Україні не ставили.

Водночас, на думку політика, Вашингтон хотів би отримати повне розуміння стану угоди до Різдва.

Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше, – це факт. США хочуть швидше закінчити – ми це чуємо від них,

– пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що для Києва важливо не лише швидко розібратися з остаточним варіантом мирної угоди, але й те, якою вона буде.

"Для нас важливий результат. Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат", – підсумував президент.

За словами Володимира Зеленського, Україна передала США свій документ як реакцію на мирний план Дональда Трампа. Мирний план України складається з 20 пунктів і передбачає створення додаткових документів для деталізації питань, таких як післявоєнна економіка та гарантії безпеки.

Зауважимо, що у суботу, 13 грудня, представники США, Європи та України зустрінуться у Парижі для обговорення останнього проєкту плану Трампа.

Нагадаємо, які основні пункти охоплює остання версія мирного плану США:

Україна може увійти до ЄС у 2027 році.

США готові надати Україні гарантії безпеки, подібні до 5-ої статті НАТО, у разі нового нападу Росії.

Москва не матиме права диктувати Україні, чи вступати в НАТО.

Чисельність української армії можуть дозволити скоротити до 800 тисяч, а не 600, як пропонували раніше.

Вздовж нинішньої лінії фронту планують створити демілітаризовану зону за зразком корейського кордону, а за нею – ширшу зону без важкого озброєння під жорстким контролем.

Також угода передбачає "обмін територіями".

Запорізьку АЕС планують звільнити, і керування нею можуть передати США.

Команда Трампа хоче залучити інвестиції й сприяти економічному розвитку України, використовуючи, зокрема, понад 200 мільярдів доларів заморожених російських активів.

За задумом американської сторони Україна має відійти з Донеччини, а Росія – не заходити на ці території. Однак США не можуть пояснити, хто в такому разі керуватиме там та гарантуватиме безпеку.