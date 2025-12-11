Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що було в документі, який Україна передала США 10 грудня?

Як повідомив президент, Україна відреагувала на версію плану, який США редагували і обговорювали в Росії.

До роботи над цією версією ми долучили європейців. Тобто ця редакція, яку ми передали вчора американській команді, – це наше бачення, але там є також європейські питання у плані і тому також є європейське бачення. Це не остаточний план. Це реакція на те, що ми отримали, в умовах, які вже були до цього,

– розповів Зеленський.

Він нагадав, що перший план редагували, зменшивши його з 28 пунктів до 20. Таким чином, план постійно опрацьовують і редагують, це постійний процес, що триває і зараз.

За словами Зеленського, мирний план є не одним документом – це комплекс документів.

"І багатьох документів ще фіналізованих немає, тому що вони залежать від того, в якому вигляді буде прийнятий базовий 20-пунктний план. В ньому є кілька речей, як-от: післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ. Тобто 20 пунктів – це фундамент, умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів", – уточнив гарант.

10 грудня обговорювали економічний напрям та відбудову. Там теж можуть бути декілька документів, над якими працюватимуть прем'єр-міністерка Свириденко, міністр економіки Соболев, віцепрем'єр-міністр Качка, а також ще декілька людей, які працювали над мінеральною угодою.

Які питання мирного плану ще не вирішені?

Є певні позиції, по яких залишаються питання. Чутливим є питання територій.

Ми вдячні, що Америка працює з нами і намагається бути посередині. Ми постійно в контакті з ними. Але на сьогодні ще складно сказати, як буде наприкінці в документах. Росіяни хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а росіяни – "демілітаризованою зоною",

– повідомив Зеленський.

Президент підкреслив: дискусія ще триває.

"Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії", – сказав він.

Щодо гарантій безпеки представники України та США спілкувалися по відеозв'язку. Надалі безпекові групи працюватимуть одна з одною.