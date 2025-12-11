Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Дивіться також У Верховній Раді назвали ключові умови для проведення виборів в Україні під час війни

Що сказав Зеленський про компроміси?

Володимир Зеленський заявив, що на думку американської сторони Україна має відійти на Донеччині, а Росія – не заходити на ці території. Однак США не можуть пояснити, хто в такому разі керуватиме там та забезпечить безпеку.

Лідер України почув пропозиції США, та фактично через них Росії, щодо територій. Зеленський сказав, що вони "точно не в інтересах України". Також він наголосив, що будь-які рішення щодо відведення військ мають бути паритетними.

Президент Зеленський підкреслив, що навряд чи Україна прийме такі пропозиції, але коли йдеться про компроміс, він "має бути справедливим".

Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України,

– додав Зеленський.

На думку українського лідера, подальший розвиток ситуації здебільшого залежить від українського війська. Йдеться про те, що воно здатне стримати та, де може, знищувати окупанта. Це впливає на дипломатичну конструкцію, резюмував Зеленський.

Територіальні питання: останні заяви