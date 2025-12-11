Створення відповідних норм потребує всебічного обговорення. Про це віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив в етері національного телемарафону, передає 24 Канал.

Що у Раді заявили про можливість виборів?

За його словами, розробка відповідного законодавства потребує широкого обговорення – у парламенті, за участі громадських організацій та уряду. Корнієнко наголосив, що рішення мають ухвалюватися лише після спільної роботи всіх сторін.

Він підкреслив, що вибори в Україні зараз неможливі не через політичну волю влади, а через війну та постійні загрози з боку Росії. Шестирічний термін роботи чинного складу Верховної Ради є безпрецедентним, однак зумовлений щоденними обстрілами та бойовими діями.

Корнієнко також зазначив, що Україна залишається кандидатом у члени ЄС і має дотримуватися демократичних критеріїв. Водночас для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку можуть забезпечити міжнародні партнери – насамперед США та країни Євросоюзу.

Серед ключових ризиків він назвав:

безпеку виборців за кордоном, які не повернуться під обстрілами;

участь у голосуванні військових на фронті;

можливість участі військових як кандидатів і механізм їхньої відпустки;

проблеми з реєстром виборців та потребу розширення повноважень ЦВК;

критерії безпеки для дільниць, особливо в прифронтових районах;

загрози від дронів, зокрема FPV, здатних бити на десятки кілометрів.

Зверніть увагу! Попри наявні напрацювання у ЦВК і робочі матеріали в парламенті, жоден документ наразі не готовий до розгляду.

За словами Корнієнка, передчасне просування теми виборів може викликати політичну напругу.

Якщо йдеться про вимоги партнерів щодо виборів, вони мають забезпечити насамперед безпековий компонент,

– підсумував віцеспікер.

Можливі вибори в Україні: останні новини