Про це він сказав, відповідаючи на питання 24 Каналу в чаті Офісу Президента.

За яких умов в Україні можуть відбутися вироби?

Глава держави повідомив, що не обговорював з партнерами питання виборів в Україні. Він зазначив, що передусім це залежить від нашого народу, а не народу інших держав.

Скажу відверто, що до виборів я готовий. Якщо стоїть питання, що, я чув такі натяки, що ми чіпляємось за владу, або я особисто за крісла президента, і тому я чіпляюся за це, і тому не закінчується війна, це, якщо чесно, це абсолютно неадекватна історія,

– заявив Зеленський.

Він також пояснив, що для того, аби провести вибори, українцям потрібно гарантувати безпеку, адже наразі не зрозуміло, як їх провести під російськими ударами. Окрім цього, виникає питання щодо того, як будуть голосувати військові.

І друге питання – законодавча основа для легітимності проведення виборів. Президент попросив США допомогти йому в цьому. Він закликав їх разом з європейськими колегами гарантувати безпеку для проведення виборів і тоді наступні 60 – 90 днів Україна буде готова до цього.

Зеленський наголосив, що має волю і готовність щодо проведення виборів. Він також закликав парламентарів підготувати законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану.

Президент зауважив, що очікує пропозиції від партнерів, від українських депутатів і готовий йти на вибори.