Який запобіжний захід просив прокурор для Скороход?

Сьогодні, 9 грудня, Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід народній депутатці від партії "За майбутнє" Анні Скороход. Парламентарку підозрюють у підбурюванні до надання хабаря.

Напередодні засідання стало відомо, що САП вимагатиме для нардепки запобіжний захід у вигляді застави. Також прокурор просив провести засідання у закритому режимі, мовляв, відкритий формат може розкрити деталі досудового розслідування та персональні дані. Захист не підтримав таке клопотання – адвокат Скороход заявив, що "всі й так розуміють, про кого йдеться".

Суд зазначив, що питання розголошення досудової таємниці викликає сумнів, адже правоохоронці НАБУ та САП повідомили про обшуки у Скороход ще до їх завершення. Сама ж нардепка заявила, що її "обіср*ли на всю країну".

Суддя відмовив у проведенні засідання у закритому режимі, однак зробив зауваження Скороход за використання нецензурних слів, а під час зачитування матеріалів прокурором підозрювана вилаялась знову.

Прокурор зазначив, що існують ризики знищення доказів, тиску на свідків або втечі Скороход за кордон через серйозність звинувачень. Він просив обрати запобіжний захід у вигляді застави на суму 10,5 мільйонів гривень та встановити для депутатки низку обов'язків, зокрема з'являтись до слідчого на вимогу, носити електронний браслет, не контактувати зі свідками та здати свій закордонний паспорт.

Яку запобіжку обрали помічнику Скороход?