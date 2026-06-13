Подробиці операції повідомили в Службі безпеки України.

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Що відомо про атаку на нафтовий термінал?

Операцію спільно виконували воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ, бійці ССО та ГУР.

Військові вдарили по терміналу, який є найбільшим на півдні країни-агресорки комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів.

Безпілотники СБУ уразили п'ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.

Вогонь охопив також територію, де розташовані майданчики для вантажного транспорту та складські потужності підприємства "Таманьнафтогаз".

Де розташована Тамань, по якій вдарили дрони: показуємо на карті

Крім того, ураження зазнали позиції російських засобів протиповітряної оборони, що забезпечували захист цього об'єкта.

Російський нафтогазовий комплекс – це джерело фінансування війни проти України. Саме нафтодолари перетворюються на ракети, дрони та боєприпаси, якими ворог атакує наші міста. Тому СБУ й надалі системно позбавлятиме російську воєнну машину ресурсів для ведення війни,

– підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що в ніч на 12 червня українські сили завдали ударів по низці російських об'єктів, зокрема по двох нафтопереробних заводах у Татарстані, а також по командних пунктах і логістичній інфраструктурі противника.

Так, у Самарській області через атаку безпілотників було оголошено повітряну тривогу та запроваджено план "Килим", що призвело до тимчасового обмеження роботи аеропортів. Вранці жителі Тольятті повідомили про серію потужних вибухів у промисловій зоні міста. Однією із цілей став, власне, хімічний завод "Тольяттікаучук".