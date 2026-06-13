Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан пояснив 24 Каналу, що Україна самотужки зробила те, до чого готувалися все південне угрупування НАТО.

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Чому удари по Криму б’ють по всій російській армії?

Війна в Україні почалася з анексії Криму, який росіяни вважають своїм геостратегічним набутком. Це дало їм контроль над всією акваторією Чорного моря, включно з Румунією, де знаходиться найбільша на сьогодні воєнна база. Окрім того, Крим мав би забезпечити блокування всієї території України з моря.

Тому для України обрізання логістики – найбільший удар по головній тиловій базі. Тобто всі угрупування військ противника з різних ділянок фронту, які мали змогу відступити в Крим на ротацію, укомплектування чи ремонт, втратять таку можливість.

Ми бачимо, як удари по Феодосійській нафтобазі чи іншим меншим нафтовим об'єктам, удари по летовищах, системне винищування російської ППО на півострові, нівелювало контроль над величезною акваторією Чорного моря. Тому українці зробили неможливе. І тепер лише треба створити колапс для економіки півострова,

– сказав Кузан.

Для кримчан ці складнощі вже почалися, бо фіксують перебої з паливом. А також це впливає на підвезення різноманітних продуктів та відображається на мобільних ППО, які не мають бензину для того, щоб ефективно патрулювати територію півострова.

Чому Крим є ключем до контролю над Чорним морем: дивіться у відео

Що ще відомо про ситуацію в Криму?

Унаслідок серії точних ударів по мостах та транспортних вузлах, зокрема в районі Армянська, Ставків та Генічеська, Україна фактично паралізувала сухопутні шляхи сполучення з Кримом. Це змусило ворога змінити маршрути постачання, що призвело до знищення великої колони з пальним та боєприпасами. Зараз окупанти втратили безпечні шляхи логістики, а українські атаки на Маріуполь та Бердянськ остаточно виснажують здатність ворога перекидати ресурси, ізолюючи російське угрупування на півдні.