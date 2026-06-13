Подробности операции сообщили в Службе безопасности Украины.

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Что известно об атаке на нефтяной терминал?

Операцию совместно проводили бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ, бойцы ССО и ГУР.

Военные нанесли удар по терминалу, который является крупнейшим на юге страны-агрессора комплексом по перевалке сжиженных углеводородов.

Беспилотники СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

Огонь охватил также территорию, где расположены площадки для грузового транспорта и складские мощности предприятия "Таманьнефтегаз".

Где расположена Тамань, по которой ударили дроны: показываем на карте

Кроме того, были поражены позиции российских средств противовоздушной обороны, обеспечивавших защиту этого объекта.

Российский нефтегазовый комплекс – это источник финансирования войны против Украины. Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города. Поэтому СБУ и в дальнейшем будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны,

– подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в ночь на 12 июня украинские силы нанесли удары по ряду российских объектов, в том числе по двум нефтеперерабатывающим заводам в Татарстане, а также по командным пунктам и логистической инфраструктуре противника.

Так, в Самарской области из-за атаки беспилотников была объявлена ​​воздушная тревога и введен план "Ковер", что привело к временному ограничению работы аэропортов. Утром жители Тольятти сообщили о серии мощных взрывов в промышленной зоне города. Одной из целей стал, собственно, химический завод "Тольяттикаучук".