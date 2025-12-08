Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Які заяви зробила Скороход після допиту НАБУ?
Народна депутатка від партії "За майбутнє" 8 грудня з'явилась на допит до НАБУ. Анну Скороход підозрюють в підбурюванні до надання хабаря за допомогу у впливі на рішення РНБО щодо санкцій проти компанії-конкурента.
Одразу після допиту нардепка зробила низку заяв, у яких заперечила всі висунуті проти неї звинувачення, а кримінальне провадження назвала "повною брехнею". За словами Скороход, вона ніколи не вимагала й не отримувала хабаря, ба більше – не давала жодних вказівок комусь це робити від її імені.
Водночас депутатка підтвердила, що на оприлюдненому відео НАБУ справді зафіксована вона, однак сам запис назвала "нарізкою, яка не відповідає дійсності", а частину ролика їй нібито "взагалі не зрозуміла".
Скороход зазначила, що просила надати детективів Бюро повну версію відео, адже вважає, що у разі оприлюднення всього запису кримінальне провадження "розвалиться". Також нардепка наголосила, що готова оприлюднити матеріали справи для журналістів, якщо це дозволить слідчий.
Що відомо про деталі справи Скороход?
5 грудня НАБУ та САП провели обшуки у нардепки 9 скликання від партії "За майбутнє" Анни Скороход. Відомо, що посадовиця очолювала злочинну групу, яка підбурювала до надання хабаря.
Учасники корупційної схеми обіцяли бізнесмену накласти санкції РНБО на компанію-конкурента. Ціна питання – 250 тисяч доларів.
Детективи НАБУ та САП зафіксували, як посередник отримав перший транш цієї угоди – 125 тисяч доларів США.
Насправді посадовцям РНБО кошти не передали, бо учасники схеми так і не знайшли людину, яка б погодилась виконати незаконні дії.
Під час обшуку у Скороход слідчі виявили набої до автомата, низку документів, які стосуються діяльності СБУ та вилучили мобільний телефон.