Спільники навіть змусили підприємця написати розписку про нібито отриману "позику", щоб гарантувати собі усю суму. Про це пише 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Що відомо про викриття НАБУ?

У НАБУ повідомили про викриття схеми, у якій, ймовірно, нардепка Ганна Скороход разом зі спільниками вимагала від підприємця 250 тисяч доларів за "сприяння" у впровадженні санкцій РНБО на його конкурента.

За даними слідства, після передачі першої частини грошей, а саме 125 тисяч доларів, фігуранти переконували підприємця, що передадуть цю суму посадовцям РНБО, які нібито посприяють у накладенні санкцій. Крім того, вони змусили бізнесмена написати розписку про нібито отриману позику, щоб гарантувати собі повну суму.

Втім, за інформацією НАБУ, учасникам схеми не вдалось знайти жодного чиновника, який би погодився на такі дії.

Розмова Скороход зі спільниками: дивіться відео НАБУ

Що відомо про Скороход та у чому її підозрюють?