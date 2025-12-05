Сообщники даже заставили предпринимателя написать расписку о якобы полученном "займе", чтобы гарантировать себе всю сумму. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Смотрите также Нардеп Скороход получила подозрение: в НАБУ раскрыли детали

Что известно о разоблачении НАБУ?

В НАБУ сообщили о разоблачении схемы, в которой, вероятно, нардеп Анна Скороход вместе с сообщниками требовала от предпринимателя 250 тысяч долларов за "содействие" во внедрении санкций СНБО на его конкурента.

По данным следствия, после передачи первой части денег, а именно 125 тысяч долларов, фигуранты убеждали предпринимателя, что передадут эту сумму должностным лицам СНБО, которые якобы поспособствуют в наложении санкций. Кроме того, они заставили бизнесмена написать расписку о якобы полученном займе, чтобы гарантировать себе полную сумму.

Впрочем, по информации НАБУ, участникам схемы не удалось найти ни одного чиновника, который бы согласился на такие действия.

Разговор Скороход с сообщниками: смотрите видео НАБУ

Что известно о Скороход и в чем ее подозревают?