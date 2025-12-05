СБУ и НАБУ разоблачили народного депутата Украины на подстрекательстве к даче взятки в 250 тыс. долларов США Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины. По данным следствия, участники этой группировки предложили представителю бизнеса за 250 тыс. долларов США организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию-конкурента. Как установило расследование, депутат привлекла к "схеме" своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки. По материалам дела, во время переговоров о сумме и сроках передачи неправомерной выгоды фигуранты согласились разделить выплаты на два транша. Для собственной перестраховки и гарантированного взыскания всей суммы неправомерной выгоды представителю компании указали написать расписку о якобы заимствовании средств. Сотрудники СБУ и НАБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки на сумму 125 тыс. долларов США прямо в центре Киева. После получения транша "клиенту" сообщили, что эту часть якобы передадут должностным лицам СНБО. Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия. Во время обысков по местам работы и проживания народной избранницы и ее сообщников обнаружены доказательства преступной деятельности. На основании доказательной базы, собранной сотрудниками СБУ, НАБУ и САП, участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к предоставлению служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.