Зима в Украине началась с необычно теплых и комфортных температур, устойчивого снега или ощутимых морозов пока нет, ведь преобладают плюсовые показатели.

О том, какой будет погода в декабре – ждать ли резких похолоданий с морозами и сильным снегом, или же, наоборот, будет еще большее потепление, и наблюдается ли уже метеорологическая зима – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Будут ли резкие изменения погоды в ближайшее время?

Сейчас погода, как видим, не сильно отличается от той, что была в ноябре. Поэтому возможны ли какие-то изменения в ближайшее время?

В ближайшее время каких-то ощутимых кардинальных изменений погоды мы не ожидаем. В ближайшие дни в Украине погодные процессы, а следовательно и погода, не претерпят особых изменений. Лишь немного интенсивнее может быть ветер с юго-востока и востока, и это будет ощутимо также в западных и Винницкой областях, поэтому уменьшится вероятность туманов.

Но в целом такую теплую погоду без осадков и дальше будет обусловливать поле высокого давления и относительная теплая воздушная масса.

Поле высокого давления обеспечивает нам спокойную погоду, по крайней мере еще до конца этой недели (до 7 декабря, – 24 Канал). И только на следующей неделе возможны незначительные изменения, но, согласно расчетам и оценкам, которые есть сегодня, опять же не кардинальные.

Несмотря на это, возможны намеки на осадки. Если говорить о прогнозе на ближайшие дни, уже с более детальными значениями, то осадков пока не будет. В выходные, 6 – 7 декабря, в большинстве областей температура будет несколько ниже ночью из-за прояснений.

То есть мы ожидаем, что уже не будет такой сплошной облачности. Но если нет облачности в ночные часы, соответственно интенсивнее выхолаживается приземный слой воздуха. И поэтому ночи будут у нас от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза, а дневные максимумы составят от 1 до 6 градусов тепла. На крайнем юге в Украине будет традиционно теплее. Там ночью будет от 0 до 7 градусов тепла, а днем от 4 до 10 градусов тепла.

Вот как раз сейчас мы видим туманы и морось. Известно ли, насколько долго они продержатся в Украине? Возможно, будет какое-то прояснение?

У нас будет усиливаться антициклон с востока, и будет более интенсивный перепад давления, поэтому будут более интенсивные воздушные потоки. А когда есть более интенсивный ветер, то становится меньше вероятность образования тумана. И за счет возможности прояснений в конце недели будет меньше туманов.



Количество туманов в Украине может уменьшиться / Фото GettyImages

Ударят ли сильные морозы в декабре?

Ждать ли в декабре сильных морозов, особенно дневных? Ведь сейчас у нас фиксируются иногда только ночные минусовые значения.

Общие тенденции, которые мы имеем сейчас, свидетельствуют о господстве более теплой воздушной массы, среднесуточные температурные показатели несколько выше климатической нормы. И такой ход синоптических процессов будет сохраняться еще по крайней мере первую половину декабря.

Несколько ниже может быть ночная температура, возможны морозы, а вот дневные максимумы преимущественно будут все же в плюсовом диапазоне. В отдельные дни местами температура может быть около 0, но в целом каких-то резких изменений пока не ожидаем.

Когда будет стабильное снижение температуры?

Сейчас мы не можем это сказать. Сейчас первая декада декабря и пока у нас нет стабильного снижения температуры. Наоборот есть колебания и даже сейчас она может немного снизится в течение выходных, а на следующей неделе снова ожидается повышение. Поэтому пока что такая ситуация.

Вернется ли потепление в Украину?

А возможно ли в декабре еще большее потепление? Ведь у нас, кажется, сейчас и так сохраняется достаточно аномальная температура как для начала зимы.

Еще теплее – вряд ли, таких предпосылок пока нет. Сейчас и так уже достаточно тепло, как для декабря. В ближайшие дни наоборот может быть прохладнее, особенно в ночные часы за счет прояснений, даже возможен ночной мороз. Но на следующей неделе снова может быть повышение дневных температур.

Оно так в целом и будет держаться: ночью 8 – 9 декабря возможен небольшой мороз от +2 градусов до -4 градусов ориентировочно, а днем от 0 до +6 градусов. На юге страны и на Закарпатье вообще возможны температуры от +3 до +9 градусов.

Ждать ли сильного снега в декабре и в течение зимы?

Есть ли какие-то предварительные расчеты относительно того, будут ли сильные осадки в декабре, и если да, то где в целом они возможны?

Если говорить о месячных прогнозах, которые составляют наши специалисты для каждого месяца, то температурные показатели, например, в декабре, ожидаются на 2 градуса выше нормы. Осадки пока, по расчетам, могут быть в пределах нормы, но по нижней градации, скажем так, от 80 до 100% от нормы.

Но опять же, пока у нас в первой декаде декабря, даже в первой половине, преобладает поле повышенного атмосферного давления и наблюдается определенный дефицит осадков. Возможно, во второй половине декабря ситуация несколько выровняется, чтобы выйти на вот эту норму хотя бы. Но пока имеем такие прогнозы.

То есть, сильного снега, в частности устойчивого снежного покрова, также ждать не стоит?

Пока не стоит, да. Первая половина декабря – точно нет, а дальше уже будем анализировать, смотреть, потому что процессы изменчивы, и конечно, могут по-разному развиваться.



Устойчивого снега в первой половине декабря пока не прогнозируют / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Если ссылаться на тенденции, есть ли вероятность того, что устойчивый снег этой зимой таки будет?

Если мы смотрим на то, что было у нас в последнее время и если просматривать статистические значения, то такие тенденции на устойчивый снег достаточно минимальны. По многолетнему анализу, очень часто в Украине теперь уже зимы с неустойчивым снежным покровом, таким эпизодическим, когда он может образоваться на несколько дней, а потом растаять полностью и снова его нет.

То есть, в принципе, ожидается, что такой характер погоды может сохраняться. Конечно, это не исключает того, что могут быть периоды холодной и морозной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней.

Также в течение зимы иногда возможен даже один период на 10 – 20 дней с минимальной температурой в диапазоне уже таких ощутимых морозов – от 5 до 15 градусов.

И, конечно, во время этого, если будут приходить огромные фронты, то может образовываться снежный покров. Но поскольку имеем тенденцию к тому, что сейчас часто процессы могут кардинально меняться и по температурным свойствам, этот снег скорее всего будет нестабильным и будет таять.

Когда в Украине начнется метеорологическая зима?

Сейчас температурный фон превышает климатическую норму, в южных областях днем возможны даже и 14 градусов тепла. С чем связаны такие, скажем, аномальные для декабря температуры?

Те температуры, которые имеем непосредственно сейчас, связаны с такой конфигурацией поречных образований, и синоптический процесс развивается так, что к нам поступает более теплая воздушная масса с юга и юго-востока, то есть из южных широт, и конечно, она несет к нам более теплый воздух.

Если смотреть глобально, то предпосылкой является то, что зимние периоды для нашего региона становятся все мягче. А это обусловлено в основном общеклиматическими изменениями.

То есть сказать, что сейчас уже наступила метеорологическая зима, мы не можем, правда?

Хотя на календаре у нас сейчас календарная зима, но фактически у нас еще продолжается поздняя осень. Метеорологическая зима начинается тогда, когда среднесуточная температура по Украине несколько суток подряд будет 0 и ниже градусов.



Метеорологическая зима пока не пришла в Украину / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Возможны ли зимой морозы до -20 и -30 градусов и будут ли метели?

А вот в связи с изменением климата, возможны ли у нас еще в декабре сильные морозы? Например, как было когда-то – до -20 или -30 градусов?

Давненько у нас уже такого не было. По территории Украины – это достаточно разные показатели для разных регионов. Но, как я уже отмечала, исключать какой-то период стока холодных воздушных масс мы не можем.

Это зависит от того, насколько интенсивным будет такое понятие, как полярный вихрь. Погодные условия в восточной части Европы, в частности в Украине, зависят от активности этого полярного вихря. И при положительной фазе, когда происходит сильный вихрь над северным полюсом, интенсивное, грубо говоря, движение воздушных масс.

Если они там сконцентрированы, именно над полюсом, и там вращаются, то в Европе преобладает западный перенос воздушных масс, то есть больше из Атлантики. И в Украину поступает более влажный и теплый воздух атлантического происхождения.

А вот при отрицательной фазе, когда этот вихрь слабый и холодные воздушные массы не так интенсивно вращаются, то может происходить вторжение холодного арктического воздуха и на территорию Украины. То есть тогда, когда он не может уже удерживать в себе этот полярный вихрь и холод, в результате чего это может растекаться и на другие регионы, то есть на Европу и на территорию Украины.

То есть если что-то подобное будет, то это будет исключением, так?

Не то чтобы это исключительно. Дело в том, что наша страна так расположена, что географически и климатически у нас могут быть достаточно разные проявления погодных условий, особенно это наблюдается в последние десятилетия.

Могут быть как и холодные периоды, так и теплые. Просто сейчас тенденция все же к тому, что в большинство сезонов у нас преобладают положительные значения температуры в соответствии с нормой.

Наиболее подверженными таким погодным условиям у нас сейчас могут быть разве Карпаты, учитывая текущую синоптическую ситуацию. А какой уже будет ее ход в дальнейшем, в конце декабря, уже будем уточнять. Потому что сейчас больше всего влияет поле повышенного атмосферного давления.

Возможно, на следующей неделе будут слабо выражены атмосферные фронты, поэтому каких-то ощутимых опасных явлений, таких как метели и снегопады, в ближайшей синоптической перспективе мы не ожидаем.

Но во второй половине декабря, это уже нужно снова мониторить и смотреть, что прогнозирует Украинский гидрометцентр. Для этого синоптики круглосуточно работают, уточняют, и вся информации публикуется у нас на сайте, в социальных сетях, чтобы заблаговременно предупредить людей.



Метели возможны только в Карпатах / Фото ГСЧС Украины

Какую погоду ждать на Рождество, Новый год и вообще зимой?

Известно ли, какой будет погода на рождественские и новогодние праздники, в частности 24, 25 и 31 декабря?

Сейчас точно мы это сказать не можем. То есть тот прогноз, который имеет практические значения, который имеет, скажем так, такие показатели, которые мы можем закладывать в свои планы, и которые имеют достаточно высокую вероятность сбываемости, то это на 5, максимум 7 суток.

Лучше узнавать о прогнозе на 24 декабря за 5 дней до 24-го. Тогда уже это имеет какой-то смысл. Ранее этих 5 суток делать этого не стоит, потому что все в атмосфере может достаточно не то чтобы кардинально, но ощутимо измениться.

Есть ли какие-то предпосылки, которые бы свидетельствовали о том, какой будет зима в целом в Украине?

По зимним показателям, если брать имеющуюся фактическую и прогностическую информацию на декабрь, январь, февраль 2026 года, то над условно Тихим океаном, потому что есть разные факторы в мире, которые формируют глобальные процессы, будут наблюдаться слабые условия Ла-Нинья. Это когда поверхностные воды в тропических широтах Тихого океана, скажем так, больше прохладные, но будут преобладать положительные аномалии температуры поверхностной воды над тропической и северной частью Атлантики.

Поэтому в течение зимних месяцев, вероятно, будет наблюдаться такая нейтральная и положительная фаза североатлантического колебания. Это те воды, которые у нас над Атлантикой, над усилением исландского минимума, что обусловит, в принципе, циклонический характер погоды над Европой. Хотя мы видим, что сейчас вот первая половина декабря, а в Восточной Европе наоборот преобладает антициклональный характер.

Поэтому, в результате анализа температурных показателей, если брать уже не эти прогнозы, которые сейчас, как протекает погода в мире, а за последние 30 лет, то следующие тенденции для Украины в зимний период определены, что среднемесячная температура зимних месяцев, особенно января и февраля, повысилась на 2 – 2,5 градуса.

И в принципе в этом году также ожидаем, что где-то на 1,5 – 2 градуса температура будет выше для зимних месяцев. В декабре уже видим, что температура выше на 2 градуса.

Прогнозируется, что мы в принципе идем сейчас в первой половине декабря в этих критериях, большинство дней холодного периода будет иметь скорее всего положительную аномалию среднесуточной температуры воздуха. Как я отмечала, простые периоды холода не исключены, они могут быть, просто их продолжительность за последние годы уже несколько уменьшается.

Ну и надо не забывать, что в течение холодного периода погодные условия могут испытывать достаточно резких изменений, не длительных, но достаточно ощутимых. Поэтому могут также быть и похолодание, и выпадение осадков различной интенсивности и продолжительности, и опасные стихийные явления.

У нас страна так расположена, что все эти зимние проявления могут быть, просто в последние годы они меньше по своей продолжительности, скажем так. Надо всегда следить за уже оперативными предупреждениями и прогнозами. Вот эти, которые на пять суток, те, которые уже практически можно в свои планы закладывать.