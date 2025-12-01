Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какие осадки ждать?

По данным синоптиков, во вторник, 2 декабря, в большинстве областей ожидается незначительный дождь. В то же время, согласно обнародованной информации, в Карпатах он даже будет сопровождаться мокрым снегом.



Прогноз погоды на 2 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Уже в следующие двое суток, то есть 3 и 4 декабря, существенных осадков в Украине не предвидится. Но синоптики предупреждают о тумане 2 – 3 декабря ночью и в первой половине дня в Украине, за исключением восточных областей.

Какую погоду ждать в ближайшее время?