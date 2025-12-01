Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какие осадки ждать?
По данным синоптиков, во вторник, 2 декабря, в большинстве областей ожидается незначительный дождь. В то же время, согласно обнародованной информации, в Карпатах он даже будет сопровождаться мокрым снегом.
Прогноз погоды на 2 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Уже в следующие двое суток, то есть 3 и 4 декабря, существенных осадков в Украине не предвидится. Но синоптики предупреждают о тумане 2 – 3 декабря ночью и в первой половине дня в Украине, за исключением восточных областей.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Погода в Украине в первую зимнюю неделю будет устойчивой. Температура воздуха будет превышать климатическую норму. Но в конце недели ожидается незначительное похолодание, кое-где придут ночные морозы.
В то же время метеорологической зимы в Украине в декабре еще не будет, поскольку в этом месяце в основном будет сухая и комфортная погода без существенных осадков. Небольшой снег вскоре возможен только в Карпатах.
Сообщали также, что декабрь в первые недели будет довольно теплым, сильных морозов ждать не стоит. Из-за потепления климата этот месяц в последнее время все больше демонстрирует характеристики поздней осени.