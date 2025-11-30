Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет в первые дни декабря?

Уже в понедельник, 1 декабря, в южных и большинстве центральных областей пройдут незначительные и умеренные дожди, в других регионах осадков не ожидается. В течение вторника, 2 декабря, существенных дождей в Украине не будет.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, в дневные часы столбики термометров будут показывать от 3 до 8 градусов тепла. В южных областях ночью будет от 4 до 9 градусов тепла.

Днем в южной части будет теплее, для соответствующих регионов синоптики прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла. Также 1 и 2 декабря в Украине местами ожидается туман в ночные и утренние часы.

Какой декабрь будет в целом?