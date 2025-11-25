Для этого периода, в частности, характерны метели, снежный покров и гололед. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в декабре?

По предварительным данным, в течение декабря 2025 года средняя месячная температура будет от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.

В то же время месячное количество осадков будет в пределах 34–78 миллиметров, в горных районах местами она будет на уровне 88–105 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.

Какая общая климатическая характеристика декабря?

Абсолютный минимум температуры в декабре составляет от 22 до 34 градусов мороза, в большинстве восточных, Львовской и Ивано-Франковской областях местами она достигала от 34 до 38 градусов мороза.

В южной части минимум составляет от 10 до 25 градусов мороза. В то же время абсолютный максимум этого месяца составляет от 9 до 20 градусов тепла. В Крыму самый высокий показатель достигал до 26 градусов тепла.

В целом средняя месячная температура составляет от 1 до 5 градусов мороза, в южных областях и на Закарпатье местами от 0 до 2 градусов тепла. В Крыму этот показатель достигает до 6 градусов тепла.

В то же время среднее месячное количество осадков составляет 30–66 миллиметров, но на Закарпатье, в Карпатах и в Крыму местами достигает 76–139 миллиметров.

В большинстве областей образуется снежный покров, на юге страны устанавливается не каждый год. В декабре отмечены сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей – туманы и гололед,

– говорится в прогнозе.

Обратите внимание! Вышеуказанные показатели, это не точный прогноз на декабрь, а лишь анализ показателей прошлых лет!

Какая погода возможна зимой?