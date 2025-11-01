Об этом рассказала главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".
Какая погода будет в начале зимы?
Метеоролог анонсировала большое количество осадков в течение декабря.
Очень интенсивные осадки будут в некоторые дни, с 11 по 13 декабря. Осадков в первый месяц зимы надо ожидать очень много. Они будут в виде мокрого снега. Обычно, перед самым похолоданием, как правило, снега и не бывает,
– рассказала она.
По словам профессора, уже к концу второй декады декабря стоит ожидать похолодания. Согласно предварительному прогнозу, ночью будет от 6 до 7 градусов мороза. В то же время днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.
Отметим, что Вазира Мартазинова также предупредила о резком похолодании, которое должно начаться уже в конце ноября, температура упадет примерно с 25 ноября. Такая погода продержится до 3 декабря.
Что ожидать от погоды к зиме?
По данным Укргидрометцентра, в течение ноября 2025 года средняя месячная температура будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы. В то же время в восточных областях будет в норме.
Напомним, синоптик Вера Балабух в интервью 24 Канала объясняла, что осень в Украине началась с достаточно высоких температур, и что этой осенью будет преобладать температура выше климатической нормы.