Об этом рассказала главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".

Смотрите также Выпадет ли снег в Украине в ближайшие дни

Какая погода будет в начале зимы?

Метеоролог анонсировала большое количество осадков в течение декабря.

Очень интенсивные осадки будут в некоторые дни, с 11 по 13 декабря. Осадков в первый месяц зимы надо ожидать очень много. Они будут в виде мокрого снега. Обычно, перед самым похолоданием, как правило, снега и не бывает,

– рассказала она.

По словам профессора, уже к концу второй декады декабря стоит ожидать похолодания. Согласно предварительному прогнозу, ночью будет от 6 до 7 градусов мороза. В то же время днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.

Отметим, что Вазира Мартазинова также предупредила о резком похолодании, которое должно начаться уже в конце ноября, температура упадет примерно с 25 ноября. Такая погода продержится до 3 декабря.

Что ожидать от погоды к зиме?