Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.
Удивит ли температура этой осенью?
В ответ на вопрос, возможно ли, что эта осень все же будет теплее предыдущих, Вера Балабух ответила:
Ожидается, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.
Она отметила, что самый теплый месяц обычно – сентябрь. В октябре и ноябре температура воздуха также, вероятно, будет превышать типичную для этих месяцев температуру.
Относительно бабьего лета, то такие процессы возможны и в этом году, однако когда это произойдет и сколько может быть таких периодов – сейчас сказать трудно.
Справка! Бабье лето – это кратковременное повышение средней за сутки температуры воздуха выше +15 градусов после устойчивого ее снижения.
Кроме того, как говорит Балабух, типичной чертой осени являются длительные затяжные дожди. Однако сказать, какими они будут этой осенью, или в сентябре с такой заблаговременностью невозможно.
Какой будет осень 2025 года?
В ответ на вопрос, вероятен ли снег уже вскоре, Балабух отмечала, что это возможно, особенно на высокогорье Карпат. Это довольно типичное явление для этого периода.
Заморозки тоже не является чем-то необычным, даже в сентябре – особенно в западных, северных областях страны.
Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилита ожидает, что до 12 – 13 сентября в Украине будет удерживаться антициклональный характер погоды. Уже во второй половине месяца ожидается постепенное снижение температуры.