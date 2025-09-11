Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

Удивит ли температура этой осенью?

В ответ на вопрос, возможно ли, что эта осень все же будет теплее предыдущих, Вера Балабух ответила:

Ожидается, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы.

Она отметила, что самый теплый месяц обычно – сентябрь. В октябре и ноябре температура воздуха также, вероятно, будет превышать типичную для этих месяцев температуру.

Относительно бабьего лета, то такие процессы возможны и в этом году, однако когда это произойдет и сколько может быть таких периодов – сейчас сказать трудно.

Справка! Бабье лето – это кратковременное повышение средней за сутки температуры воздуха выше +15 градусов после устойчивого ее снижения.

Кроме того, как говорит Балабух, типичной чертой осени являются длительные затяжные дожди. Однако сказать, какими они будут этой осенью, или в сентябре с такой заблаговременностью невозможно.

Какой будет осень 2025 года?