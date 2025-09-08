Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет температура ночью и днем?

По словам Кибальчича, температурный фон на неделе в целом прогнозируется на 3 – 5 градусов выше климатической нормы. На севере Левобережья и в Карпатах немного прохладнее, особенно в ночное время.

Согласно прогнозу, пока беспокоиться из-за заморозков украинцам не стоит, хотя кое-где термометры будут показывать лишь +7. Температура ночью будет такая:

понедельник, 8 сентября – +12...+18, в южной части +16...+21;

вторник, 9 сентября – +12...+18;

среда, 10 сентября – +12...+19;

четверг, 11 сентября – +10...+17;

пятница, 12 сентября – +10...+16 в северо-восточных областях местами +7...+9;

суббота, 13 сентября – +10...+16;

воскресенье, 14 сентября – +10...+16.

Днем же еще будет сохраняться теплая и комфортная температура – даже с жарой в некоторых регионах:

понедельник, 8 сентября – +24...+29, в южной части +27...+32;

вторник, 9 сентября – +24...+29, в Одесской области до +31;

среда, 10 сентября – +23...+28, на Закарпатье до +31;

четверг, 11 сентября – +24...+29;

пятница, 12 сентября – +22...+27;

суббота, 13 сентября – +22...+27;

воскресенье, 14 сентября – +22...+28.

