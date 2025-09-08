Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.
Какой будет температура ночью и днем?
По словам Кибальчича, температурный фон на неделе в целом прогнозируется на 3 – 5 градусов выше климатической нормы. На севере Левобережья и в Карпатах немного прохладнее, особенно в ночное время.
Согласно прогнозу, пока беспокоиться из-за заморозков украинцам не стоит, хотя кое-где термометры будут показывать лишь +7. Температура ночью будет такая:
- понедельник, 8 сентября – +12...+18, в южной части +16...+21;
- вторник, 9 сентября – +12...+18;
- среда, 10 сентября – +12...+19;
- четверг, 11 сентября – +10...+17;
- пятница, 12 сентября – +10...+16 в северо-восточных областях местами +7...+9;
- суббота, 13 сентября – +10...+16;
- воскресенье, 14 сентября – +10...+16.
Днем же еще будет сохраняться теплая и комфортная температура – даже с жарой в некоторых регионах:
- понедельник, 8 сентября – +24...+29, в южной части +27...+32;
- вторник, 9 сентября – +24...+29, в Одесской области до +31;
- среда, 10 сентября – +23...+28, на Закарпатье до +31;
- четверг, 11 сентября – +24...+29;
- пятница, 12 сентября – +22...+27;
- суббота, 13 сентября – +22...+27;
- воскресенье, 14 сентября – +22...+28.
Когда ударят заморозки?
По словам Игоря Кибальчича, тепло в Украине продержится до третьей декады сентября. После этого в Украину придет холодный воздух арктического происхождения.
Первые осенние заморозки на почве могут появиться уже после 20 сентября в северных, восточных и западных областях.
Синоптик Иван Семилита придерживается подобного мнения. По его словам, антициклональный характер погоды будет удерживаться до 12 – 13 сентября. А вот уже во второй половине месяца можно ожидать на постепенное снижение температуры.