Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода на этой неделе?

По словам Игоря Кибальчича, в начале недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями в большинстве регионов Украины. В Крыму пройдут сильные ливни. Но уже после 10 сентября под влиянием мощного и малоподвижного антициклона осадки покинут Украину. Температура ожидается на 3 – 5 градусов выше нормы.

У понедельник, 8 сентября, в большинстве областей Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ночью и утром в западной части местами возможен туман. Температура днем будет достигать +24...+29, на юге возможна жара до +32.

У вторник, 9 сентября, кратковременные дожди так же охватят большую территорию Украины. Под влиянием грозы местами ветер может усиливаться до 15 – 20 метров в секунду. Температура днем будет достигать +24...+29, в Одесской области до +31.

У среду, 10 сентября, ночью в северных, центральных и южных регионах, днем в Крыму и Приазовье пройдут умеренные, местами значительные дожди. Иногда осадки будут сопровождаться грозой и шквалами. Температура днем +23...+28, на Закарпатье до +31.

У четверг, 11 сентября, под влиянием мощного антициклона с северо-востока по всей Украине установится малооблачная и сухая погода, без осадков. Температура днем +24...+29.

У пятницу, 12 сентября, антициклональная погода продлится, поэтому осадков не предвидится. Только на крайнем западе утром и днем возможны грозовые дожди. Температура днем +22...+27.

У субботу, 13 сентября, небольшие дожди возможны в Крыму, на Донбассе и в Приазовье, на остальной территории Украины сохранится погода без осадков. Днем воздух прогреется до +22...+27.

У воскресенье, 14 сентября, погодные условия в Украине будет определять выступление антициклона с северо-востока Европы, поэтому прогнозируется устойчивая погода без осадков. Днем воздух прогреется до +23...+28.

Каким будет сентябрь?