Какая ситуация на фронте?

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали неопределенные районы Сумской и Курской областей

Захватчики недавно продвинулись на севере Харьковской области.

Армия Кремля продолжала наступательные операции к востоку от Великого Бурлука в направлении Обуховки и на юго-восток от Великого Бурлука вблизи Двуречанского, но не продвинулась вперед.

Вражеские силы продолжили наступательные действия на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Оккупанты пытались наступать на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. Они проводили наступательные операции на Славянско-Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские войска недавно продвинулись на Северском направлении.

Захватчики продолжили наступательные операции и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка, но не продвинулись вперед.

Обзор фронта от ISW

Россияне продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но подтвержденного прогресса не достигли.

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток Мирнограда (к востоку от Покровска).

На днях агрессор атаковал вблизи самой Новопавловки, на северо-восток от Новопавловки вблизи Новониколаевки и на юг от Новопавловки вблизи Филиала, но не продвинулся вперед.

Также российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед.

Враг продолжил наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но прогресса не достиг.

Силы обороны удерживали позиции или недавно продвинулись в западной части Запорожской области.

Войска России продолжали ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

