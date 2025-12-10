Несмотря на тяжелую ситуацию на отдельных участках фронта, утверждения российского диктатора о якобы значительных победах на поле боя не соответствуют действительности. Об этом информируют аналитики Института изучения войны (ISW), пишет 24 Канал.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 10 декабря?

Аналитики ISW установили, что с начала 2025 года Россия захватила 4 699 квадратных километров, потеряв более 391 тысячи человек. То есть 83 российских солдата погибали за один захваченный квадратный километр. Даже на тех участках, где враг продвигался быстрее, например вблизи Гуляйполя или Покровска – темпы не превышали несколько десятков сантиметров в сутки.

Украинские силы продолжили кампанию дальнобойных ударов по оборонно-промышленной базе России. Так, 9 декабря ВСУ поразили предприятие Акционерного общества (ОАО) "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, которое производит военную технику, в частности спутниковые приемники и антенны.

В то же время россияне продолжают наступать на севере Сумской области, однако без значительных продвижений вперед. Вражеские милблогеры утверждают, что украинские войска контратаковали вблизи Андреевки, Кондратовки (оба к северу от города Сумы), Садков и Мирополье (оба на северо-восток от города Сумы).

На севере Харьковской области враг наступает на северо-восток вблизи Приплипки, Волчанска, Синельниково, Вильчи и Лимана. Украинские силы атаковали в ответ вблизи Волчанска. Пропагандистские военкоры говорят, что Россия нанесла четыре удара ФАБ-500 УМПК по украинским позициям в Вильче.

Также 8 – 9 декабря враг пытался продвинуться в направлении Великого Бурлука, обстреляв КАБами дамбу Северско-Донецкого водохранилища. Однако успехов на этом участке фронта оккупанты не достигли.

Безуспешные попытки российского наступления зафиксированы и на Купянском направлении. Там вражеские войска атаковали к востоку от Купянска вблизи Петропавловки, на юго-восток вблизи Песчаного и на юг вблизи Купянск-Узлового. Россияне подтверждают контратаки украинских сил северного и западного Купянска. В то же время геолокационные кадры показывают, что автомагистраль H-26 Купянск – Харьков к юго-востоку от Купянска, под контролем Украины. Однако враг утверждает, что там якобы сохраняется присутствие российских войск.



Ситуация на поле боя на Харьковщине / Карта ISW

Россияне штурмовали украинские позиции к северу от Боровой возле Богуславки и Новоплатоновки и на юго-восток от Боровой возле Нововодяного и Грековки.

Также стало известно о продвижении врага на Славянско-Лиманском направлении. Согласно геолокационным кадрам за 9 декабря, российская армия имела успехи на юге от Заречного (к востоку от Лимана) и запад от Среднего (к северо-западу от Лимана). В то же время украинские военные утверждают, что противник несет огромные потери, пытаясь перебросить технику и личный состав через реку Черный Жеребец.



Продвижение врага на Лиманском направлении / Карта ISW

Враг не отступает от своей цели захватить всю Донецкую область и продвинуться на Днепропетровщину. Так, 9 декабря, враг продолжил наступление на Северском направлении. Пропагандистские военкоры утверждают, что их войска продвинулись в восточной и центральной части Северска и на юг, пересекли реку Бахмутка и и действуют в западной части Северска. Еще один российский милблогер отметил, что рано говорить о полном контроле России над рекой Бахмутка, и заявил, что в этом районе расширилась спорная "серая зона". Также пропагандисты утверждают, что россияне также продвинулись через реку Северский Донец вблизи Ямполя.



Карта боевых действий в Донецкой области / ISW

Вражеские войска 9 декабря продолжили наступление на направлении Константиновка-Дружковка, но не продвинулись вперед. Враг атаковал возле самой Константиновки, вблизи Подольского, Часов Яр, Орехово-Васильевки и Миньковки. Российский милблогер утверждал, что украинские силы контратаковали у Майского (к северу от Константиновки).

Не достигли успехов и штурмы россиян в районе Доброполья. Россияне атаковали к востоку от Доброполья вблизи Шахова и на юго-восток вблизи Заповедного и Ивановки.

Согласно геолокационным кадрам, враг имеет продвижение на Покровском направлении – российские войска недавно продвинулись на северо-запад Покровска и на восток Родинского. По предварительным данным российских источников, войска противника продвинулись в центральной части Мирнограда, а также на северо-запад и юго-запад от города. В то же время по данным ISW, украинские силы удерживают опорный пункт в северо-западном Покровске – районе, вблизи которого ранее российские войска якобы проводили штурмы. Россия атаковала вблизи и в пределах Покровска, а также у Гришиного, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, Федоровки, Удачного, Новоподгороднего, Молодецкого и Котлино.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России 9 декабря заявил, что российские войска якобы захватили более 30 процентов зданий в Мирнограде.



Ситуация в Покровске и Мирнограде / Карта ISW

Во вторник, 9 декабря, враг продолжил наступательные действия вблизи самой Новопавловки, на юг вблизи Дачного и на юго-запад вблизи Ялты, но не продвинулся вперед.

Украинские силы имеют успехи на Александровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 9 декабря, показывают продвижение украинских войск к северу от Степного (к юго-востоку от Александровки). В то же время Россия атакует на северо-восток от Александровки у Зеленого Гая и на юго-восток от Александровки у Вороного, Январского, Вишневого, Вербового и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал вблизи и в пределах Гуляйполя, на север вблизи Даниловки, Егоровки и Рыбного и в направлении Прилук и Варваровки, на северо-восток вблизи Сладкого и Привольного и на восток вблизи Затишья. Минобороны России утверждает, что их военные захватили Остаповское. В то же время вражеские милблогеры рассказывают о контратаках украинцев вблизи Доброполья.

Россияне имеют успехи на западе Запорожской области. Видеозаписи показывают продвижение вражеских войск на южной окраине Степногорска (к западу от Орехова). Также противник совершил атаки вблизи Малой Токмачки и Белогорья, Степного, Степногорска и Приморского.

Российские военные опровергают утверждение Минобороны России о якобы захвате Новоданиловки, мол, украинские военные до сих пор имеют ограниченное присутствие в городе.

На Херсонском направлении враг использует погодные условия, в частности густой туман, чтобы отправлять свои подразделения на острова в дельте реки Днепр. Российские войска пытаются пересечь несколько небольших рек напротив Олешек (к югу от Херсона).

Изменит ли мороз ход событий на боли боя?