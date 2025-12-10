Попри важку ситуацію на окремих ділянках фронту, твердження російського диктатора про нібито значні перемоги на полі бою не відповідають дійсності. Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), пише 24 Канал.

Дивіться також Покровськ і Мирноград – добре укріплені райони і їхня оборона триває, – Сирський

Яка ситуація на фронті станом на 10 грудня?

Аналітики ISW встановили, що з початку 2025 року Росія захопила 4 699 квадратних кілометрів, втративши понад 391 тисячу осіб. Тобто 83 російських солдати гинули за один захоплений квадратний кілометр. Навіть на тих ділянках, де ворог просувався швидше, наприклад поблизу Гуляйполя чи Покровська – темпи не перевищували кілька десятків сантиметрів за добу.

Українські сили продовжили кампанію далекобійних ударів по оборонно-промисловій базі Росії. Так, 9 грудня ЗСУ уразили підприємство Акціонерного товариства (ВАТ) "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах, яке виробляє військову техніку, зокрема супутникові приймачі та антени.

Водночас росіяни продовжують наступати на півночі Сумської області, однак без значних просувань вперед. Ворожі мілблогери стверджують, що українські війська контратакували поблизу Андріївки, Кіндратівки (обидва на північ від міста Суми), Садків та Миропілля (обидва на північний схід від міста Суми).

На півночі Харківської області ворог наступає на північний схід поблизу Припліпки, Вовчанська, Синельникового, Вільчі та Лимана. Українські сили атакували у відповідь поблизу Вовчанська. Пропагандистські воєнкори кажуть, що Росія завдала чотири удари ФАБ-500 УМПК по українських позиціях у Вільчі.

Також 8 – 9 грудня ворог намагався просунутись у напрямку Великого Бурлука, обстрілявши КАБами дамбу Сіверсько-Донецького водосховища. Однак успіхів на цій ділянці фронту окупанти не досягли.

Безуспішні спроби російського наступу зафіксовано і на Куп'янському напрямку. Там ворожі війська атакували на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки, на південний схід поблизу Піщаного та на південь поблизу Куп'янськ-Вузлового. Росіяни підтверджують контратаки українських сил північного та західного Куп'янська. Водночас геолокаційні кадри показують, що автомагістраль H-26 Куп'янськ – Харків на південний схід від Куп'янська, під контролем України. Однак ворог стверджує, що там нібито зберігається присутність російських військ.



Ситуація на полі бою на Харківщині / Карта ISW

Росіяни штурмували українські позиції на північ від Борової біля Богуславки та Новоплатонівки та на південний схід від Борової біля Нововодяного та Греківки.

Також стало відомо про просування ворога на Слов'янсько-Лиманському напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами за 9 грудня, російська армія мала успіхи на півдні від Зарічного (на схід від Лимана) та захід від Середнього (на північний захід від Лимана). Водночас українські військові стверджують, що противник зазнає величезних втрат, намагаючись перекинути техніку та особовий склад через річку Чорний Жеребець.



Просування ворога на Лиманському напрямку / Карта ISW

Ворог не відступає від своєї мети захопити усю Донецьку область та просунутись на Дніпропетровщину. Так, 9 грудня, ворог продовжив наступ на Сіверському напрямку. Пропагандистські воєнкори стверджують, що їхні війська просунулися у східній та центральній частині Сіверська та на південь, перетнули річку Бахмутка й та діють у західній частині Сіверська. Ще один російський мілблогер зазначив, що зарано говорити про повний контроль Росії над річкою Бахмутка, і заявив, що у цьому районі розширилась спірна "сіра зона". Також пропагандисти стверджують, що росіяни також просунулися через річку Сіверський Донець поблизу Ямполя.



Карта бойових дій в Донецькій області / ISW

Ворожі війська 9 грудня продовжили наступ на напрямку Костянтинівка-Дружківка, але не просунулися вперед. Ворог атакував біля самої Костянтинівки, поблизу Подільського, Часів Яр, Оріхово-Василівки та Міньківки. Російський мілблогер стверджував, що українські сили контратакували біля Майського (на північ від Костянтинівки).

Не досягли успіхів і штурми росіян в районі Добропілля. Росіяни атакували на схід від Добропілля поблизу Шахова та на південний схід поблизу Заповідного та Іванівки.

Згідно з геолокаційними кадрами, ворог має просування на Покровському напрямку – російські війська нещодавно просунулися на північний захід Покровська та на схід Родинського. За попередніми даними російських джерел, війська противника просунулися в центральній частині Мирнограда, а також на північний захід і південний захід від міста. Водночас за даними ISW, українські сили утримують опорний пункт у північно-західному Покровську – районі, поблизу якого раніше російські війська нібито проводили штурми. Росія атакувала поблизу та в межах Покровська, а також біля Гришиного, Родинського, Сухецькього, Червоного Лиману, Федорівки, Удачного, Новопідгороднього, Молодецького і Котлиного.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії 9 грудня заявив, що російські війська нібито захопили понад 30 відсотків будівель у Мирнограді.



Ситуація у Покровську та Мирнограді / Карта ISW

У вівторок, 9 грудня, ворог продовжив наступальні дії поблизу самої Новопавлівки, на південь поблизу Дачного та на південний захід поблизу Ялти, але не просунувся вперед.

Українські сили мають успіхи на Олександрівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 9 грудня, показують просування українських військ на північ від Степового (на південний схід від Олександрівки). Водночас Росія атакує на північний схід від Олександрівки біля Зеленого Гаю та на південний схід від Олександрівки біля Вороного, Січневого, Вишневого, Вербового та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував поблизу та в межах Гуляйполя, на північ поблизу Данилівки, Єгорівки та Рибного та у напрямку Прилук і Варварівки, на північний схід поблизу Солодкого та Привільного та на схід поблизу Затишшя. Міноборони Росії стверджує, що їхні військові захопили Остапівське. Водночас ворожі мілблогери розповідають про контратаки українців поблизу Добропілля.

Росіяни мають успіхи на заході Запорізької області. Відеозаписи показують просування ворожих військ на південній околиці Степногірська (на захід від Оріхова). Також противник здійснив атаки поблизу Малої Токмачки та Білогір'я, Степового, Степногірська та Приморського.

Російські воєнкори спростовують твердження Міноборони Росії про нібито захоплення Новоданилівки, мовляв, українські військові досі мають обмежену присутність у місті.

На Херсонському напрямку ворог використовує погодні умови, зокрема густий туман, щоб відправляти свої підрозділи на острови в дельті річки Дніпро. Російські війська намагаються перетнути кілька невеликих річок навпроти Олешок (на південь від Херсона).

Чи змінить мороз хід подій на болі бою?