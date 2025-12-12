Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Ворог просунувся поблизу Покровська та Лимана: ISW показав, що змінилось на карті фронту

Яка ситуація на фронті?

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Окупанти атакували невизначені райони Сумської та Курської областей

Загарбники нещодавно просунулися на півночі Харківської області.

Армія Кремля продовжувала наступальні операції на схід від Великого Бурлука в напрямку Обухівки та на південний схід від Великого Бурлука поблизу Дворічанського, але не просунулася вперед.

Ворожі сили продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Окупанти намагалися наступати на Боровському напрямку, але не просунулися вперед. Вони проводили наступальні операції на Слов'янсько-Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку.

Загарбники продовжили наступальні операції і на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, але не просунулися вперед.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни

Росіяни продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але підтвердженого прогресу не досягли.

ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід Мирнограда (на схід від Покровська).

Днями агресор атакував поблизу самої Новопавлівки, на північний схід від Новопавлівки поблизу Новомиколаївки та на південь від Новопавлівки поблизу Філії, але не просунувся вперед.

Також російські війська продовжили наступальні операції на Олександрівському напрямку, але не просунулися вперед.

Ворог продовжив наступальні операції на Гуляйпільському напрямку, але прогресу не досягнув.

Сили оборони утримували позиції або нещодавно просунулися у західній частині Запорізької області.

Війська Росії продовжували обмежені наземні наступи на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

Ситуація на полі бою: останні новини