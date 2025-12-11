Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что происходит на фронте по состоянию на 11 декабря?
По данным Генштаба, в течение суток 10 декабря враг нанес 38 авиаударов и сбросил 94 управляемые авиабомбы, а также совершил 3607 обстрелов, среди них 130 – из реактивных систем залпового огня. Для ударов по украинским позициям и населенным пунктам россияне привлекли 3622 дроны-камикадзе.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак. Россияне совершили 98 обстрелов, среди них три – из реактивной артиллерии.
На Южно-Слобожанском направлении наши воины остановили 11 атак в районах Старицы, Волчанских Хуторов, Волчанска, Двуречанского и в сторону Синельниково, Обуховки и Кутьковки.
На Купянском направлении произошло девять атак, все они были успешно отбиты в направлении Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении россияне провели 27 попыток атаковать украинские позиции в районах Новоегоровки, Грековки, Новоселовки, Заречного, Торского, а также в направлениях Чернещины, Александровки, Дробышево, Ставки и Лимана.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.
На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в направлении Миньковки.
На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в направлении Константиновки, Ильиновки и Софиевки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 49 попыток штурма. Наибольшая активность была вблизи Никаноровки, Разино, Новоэкономического, Звирово, Котлиного, Удачного и Новониколаевки, а также в сторону Софиевки, Кучерово Яра, Нового Шахматного, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки и Филиала.
На Александровском направлении противник провел 22 атаки вблизи Вороного, Степного, Успеновки и в направлениях Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленого Гая, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 22 атаки россиян в районе Сладкого и в сторону Зеленого и Гуляйполя.
На Ореховском направлении оккупанты девять раз пытались прорвать оборону в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении противник дважды пытался продвинуться в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано.
Как меняется линия фронта?
Недавно аналитики Института изучения войны рассказали о незначительном продвижении российских войск на Покровском и Лиманском направлениях, но без значительных успехов.
В свою очередь, украинские силы продолжают осуществлять контратаки и наносить дальнобойные удары по российским оборонно-промышленным объектам.
Кроме того, в DeepState сообщали, что российские военные оккупировали 5 населенных пунктов Донецкой области, включая села Лысовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка.