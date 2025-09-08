Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода цього тижня?

За словами Ігоря Кібальчича, на початку тижня очікується нестійка погода з короткочасними грозовими дощами в більшості регіонів України. У Криму пройдуть сильні зливи. Але вже після 10 вересня під впливом потужного та малорухливого антициклону опади покинуть Україну. Температура очікується на 3 – 5 градусів вище за норму.

У понеділок, 8 вересня, у більшості областей України пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди у супроводі грози. Вночі та вранці у західній частині місцями можливий туман. Температура вдень сягатиме +24...+29, на півдні можлива спека до +32.

У вівторок, 9 вересня, короткочасні дощі так само охоплять більшу територію України. Під впливом грози місцями вітер може посилюватися до 15 – 20 метрів за секунду. Температура вдень сягатиме +24...+29, на Одещині до +31.

У середу, 10 вересня, вночі у північних, центральних та південних регіонах, вдень у Криму та Приазов'ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Часом опади супроводжуватимуться грозою та шквалами. Температура вдень +23...+28, на Закарпатті до +31.

У четвер, 11 вересня, під впливом потужного антициклону з північного сходу по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода, без опадів. Температура вдень +24…+29.

У п'ятницю, 12 вересня, антициклональна погода триватиме, тому опадів не передбачається. Лише на крайньому заході вранці та вдень можливі грозові дощі. Температура вдень +22...+27.

У суботу, 13 вересня, невеликі дощі можливі у Криму, на Донбасі та у Приазов'ї, на решті території України утримається погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +22…+27.

У неділю, 14 вересня, погодні умови в Україні визначатиме виступ антициклону з північного сходу Європи, тому прогнозується стійка погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +23…+28.

