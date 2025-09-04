Цього літа частина областей України потерпала від сильних дощів, а інші тим часом – від посухи. Утім, аномально високих температур, як у 2024 році, не фіксували. Ба більше, в передостанній тиждень літа різко прийшло похолодання. На День Незалежності у Карпатах навіть раптово випав сніг. Такий-от перший подих осені.

Якою ж буде погода у вересні та що чекати осінню 2025 року загалом – чи буде спека або ж затяжні дощі, заморозки та сніг. Коли можливе бабине літо й чи настане рання зима – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

Яка причина аномальної погоди цього року?

Цього року погода в Україні неабияк дивує. Зима була доволі теплою, без сильних морозів і снігопадів. Березень також. Однак у квітні різко похолодало аж до мінусів. Ба більше, снігом засипало навіть Південь, зокрема Миколаївщину, де зазвичай навіть взимку він буває рідко. З чим була пов'язана така погода і на скільки вона стає звичною для України?

Так, дійсно, 11 квітня у Миколаєві за добу випало 26 міліметрів опадів. Вони випадали переважно у вигляді снігу, супроводжувалися посиленням вітру, хуртовиною.

Значні опади спостерігалися не лише в Миколаєві, але і в Миколаївській, Херсонській, місцями Сумській і Полтавській областях. Внаслідок стихії багато населених пунктів відключили від електроенергії, обмежувався рух автошляхами місцевого та державного значення.

Такі погодні умови зумовив циклон, який утворився над південними областями України 11 квітня на хвилі атмосферного фронту з північного заходу.

Загалом така ситуація не являється унікальною. Саме південні циклони, які утворюються в районі Середземномор'я, Балкан, на південному заході Чорного моря, дають найбільше опадів південним областям України. Особливістю цього процесу були досить низькі температури повітря, які сприяли тому, що опади випадали переважно у вигляді снігу, а не дощу.

Минулого року метеорологічне літо в Україні почалося ще в середині травня і тривало практичної до першої декади жовтня. Температура била рекорди і подекуди навіть перевищила +40 градусів. Втім, цьогоріч такої сильної спеки вже не було. Лише місцями понад +30 – +35 градусів. А на Заході взагалі +30 майже не фіксували. Чи є це аномалією для України, і чи можливо, що наступного року буде така ж ситуація, або ж навпаки – тенденція до потепління й знову сильна спека?

Дійсно, 2024 рік був аномальним як для нашої планети загалом, так і для України. Середня глобальна температура вперше перевищила доіндустріальний рівень на 1,5 градуса Цельсія. На всіх континентах спостерігалася рекордна кількість екстремальних погодних явищ.

У 2025 році середня температура повітря виявилася дещо нижчою, ніж у попередньому році. Проте, за оцінками Carbon Brief, цей рік може стати другим або третім найтеплішим за всю історію інструментальних спостережень.

Очікується, що середні глобальні температури будуть близькими до рівня 2023 року.

Перші 6 місяців 2025 року вже відзначилися аномально високими температурами: кожен місяць увійшов до трійки найтепліших у світовій історії спостережень за погодою, а перше півріччя стало другим найтеплішим, поступившись лише 2024 року.

Отже, попри короткочасні періоди прохолоднішої погоди, глобальна температура залишається високою. Це є свідченням подальшого розвитку процесу глобального потепління.

За прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, протягом наступних 5 років очікується, що середня за рік глобальна температура перевищить на 1,5 градуса температуру доіндустріального періоду, тож попереду нас чекає ще багато спекотних днів.

Цього літа частина областей України потерпала від сильних дощів. Зокрема, 10 липня у Львові всього лиш за 12 годин випала надзвичайна кількість опадів – 110,2 міліметра, що становить 115% від місячної норми. З чим була пов'язана така дощова погода й чи можливо, що надалі опадів побільшає (зокрема, в західних областях)? А також чого чекати на Півдні, де щороку спостерігається посуха?

Опади у липні випадали дуже нерівномірно. Дощова погода у західних, північних, центральних областях України у другій декаді липня була зумовлена активними атмосферними фронтами, які переміщувались територією України.

Місцями випало 2,5 – 3,0 місячної норми опадів.

У Житомирі зафіксована максимальна місячна кількість опадів за період спостережень – 217 міліметрів, у Звягелі – 247. Проте в Одеській, Миколаївській і Дніпропетровській областях дефіцит опадів сягав 6 – 14% від місячної норми.

Загалом у нас відмічається тенденція з однієї сторони до зростання посушливості, а з іншої – до збільшення інтенсивності опадів.

Чи буде спека або сильні дощі та заморозки у вересні?

Коли в Україні зазвичай настає метеорологічна осінь й чи можливо, що цього року вона буде ранньою, а метеорологічне літо завершиться раніше, ніж у 2024?

Україна має велику площу, різні фізико-географічні та кліматичні умови. То ж осінь на нашій території зазвичай може приходити від останньої декади серпня у Карпатському регіоні до першої декади жовтня на Півдні країни.

Проте рік на рік не схожий, як і люди. Для кожного року характерні свої особливості та притаманні лише йому риси, зумовлені циркуляцією атмосфери й океану. Тож як розвиватимуться синоптичні процеси цього року – синоптики обов'язково розкажуть. І про те, коли прийде осінь, також. Не пропустіть!

Коротка довідка. Метеорологічна осінь настає, коли середня добова температура кілька днів поспіль тримається нижчою за +15 градусів.

Якої погоди чекати у вересні: чи затримається ще тепло в Україні, чи навпаки буде холод?

Вересень очікується теплим. Середня за місяць температура повітря може бути на 1 градус вищою за норму.

Раніше у вересні фіксували сильну спеку – навіть до +38 градусів. Чи можлива така спекотна погода цього року?

Така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним.

Коротка довідка. Абсолютний максимум температури повітря, який фіксували у вересні за всю історію метеоспостережень в Україні, становить +30,7 – +38,8 градуса, у гірських районах (крім Чернівецької області) подекуди +24,3 – +36,0.

Як часто бувають заморозки у вересні, коли зазвичай, і чи можливо, що цього року теж будуть?

Заморозки у вересні – досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. На високогір'ї Карпат у цей час нерідко уже випадає сніг. То ж і в цьому році заморозки ймовірні.

Цікаво! Абсолютний мінімум, який фіксували у вересні в Україні, становив -1 – -8,8 градуса. У Херсонській, Запорізькій і Чернівецькій областях подекуди 0 – +1, у Криму до +5,5 градуса.

Чи характерні вересню сильні й затяжні дощі, і чи можливі вони цього року?

Так, тривалі затяжні дощі є типовою рисою осені. Проте сказати, якими вони будуть цієї осені, чи у вересні з такою завчасністю не можливо.

Сучасні технології дозволяють отримати надійний прогноз інтенсивності та тривалості опадів максимом із завчасністю 5 діб.

Якою буде погода у жовтні й листопаді?

Чи можливо, що ця осінь все ж буде теплішою за попередні?

Очікується, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.

А який місяць осені найтепліший? І чого нам чекати у жовтні й листопаді?

Найтепліший зазвичай вересень. У жовтні й листопаді температура повітря також, ймовірно, перевищуватиме типову для цих місяців температуру.

Чи очікується цього року бабине літо й чи можливо, що таких періодів буде декілька?

Бабине літо – це короткочасне підвищення середньої за добу температури повітря вище +15 градусів після сталого її зниження.

Звичайно, такі процеси можливі й у цьому році, проте коли це відбудеться і скільки може бути таких періодів, – сказати з такою завчасністю неможливо. Адже прогноз величини температури повітря дається лише за 5 діб.

Коли будуть заморозки та сніг?

Коли в Україні вже можуть бути перші заморозки та сніг?

Перший сніг і заморозки в нас уже були 24 серпня.

Чи є це аномалією, і яка причина такої погоди?

Сніг у Карпатах наприкінці серпня не є аномалією. Таке явище спостерігається досить часто і зумовлене активізацією фронтальної діяльності на півночі Європи й надходженням на її територію холодного арктичного повітря. Це перший подих осені.

А чи можливий сніг не лише в горах уже незабаром? Чи чекати його у вересні – жовтні?

Так, звичайно, можливий, особливо на високогір'ї Карпат. Це досить типове явище для цього періоду.

Чи буде в Україні тепла зима

Коли в Україні зазвичай настає метеорологічна зима?

У кінці грудня.

Коротка довідка. Вважається, що метеорологічна зима в Україні настає, коли відбувається стійкий перехід температури повітря через 0 градусів.

Враховуючи прохолодну погоду весною та влітку, чи можливо що цього року зима буде ранньою?

Ці процеси не пов'язані.

А чи може наступна зима також бути теплою? І чи можливо, що загалом зими в Україні стануть теплішими, без сильних морозів, або ж навпаки – лютими?

Найбільший ріст температури повітря в Україні спостерігається зимою і літом. Зима стала значно теплішою і коротшою, ніж була ще 20 – 30 років тому.

Очікується що цей процес триватиме й надалі, особливо посилиться у другій половині 21 століття.

Але це не значить, що у нас більше не буде сильних морозів і снігопадів. Такі явища також можливі й будуть спостерігатися, однак значно рідше, ніж раніше.

А чи можуть в Україні зникнути сніжні зими й загалом погода більше нагадуватиме весну?

Вона уже зараз нагадує чи то весну, чи то осінь, важко сказати, адже температура повітря досить часто перебуває в межах 0 градусів, а стійкого снігового покриву не утворюється. Проте зовсім сніжні зими не зникнуть.

Ми розташовані у помірному кліматичному поясі, то ж подих Арктики відчуватимемо. Але їхня повторюваність зменшиться.

Як змінилася погода за останні роки та чи вплинула на це війна?

І наостанок: як змінилася погода в Україні за останні десятиліття й чого нам очікувати далі? І як на ці зміни впливає війна?

У нас суттєво змінюється температурний режим, режим зволоження, повторюваність та інтенсивність небезпечних явищ погоди, про що ми з вами й говорили.

На жаль, надалі ці процеси лише посилюватимуться. Війна і гонка озброєнь, яка зараз розгортається, сприяють збільшенням викидів парникових газів і посилюють процеси глобального потепління.