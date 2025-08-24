Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Гірських рятувальників Прикарпаття та відео у соціальних мережах.

Що відомо про перший сніг у Карпатах?

Гірські рятувальники Прикарпаття виклали у мережу фото та зазначили, що в урочищі Заросляк випали опади.

Станом на 09:30 24.08.25 в урочищі Заросляк, вітер західний 2 – 8 метрів/секунду, температура повітря +2 градуси. Опади у вигляді дощу та граду,

– йдеться у дописі.

На фото можна побачити, що землю трохи припорошив мокрий сніг.

В урочищі Заросляк випав мокрий сніг / Фото Гірських рятувальників Прикарпаття

Очевидці також писали, що опади були схожі на град, який перейшов у мокрий сніг.

Перший сніг випав у Карпатах: дивіться відео

24 Канал намагається отримати коментарі метеорологів, що саме випало у Карпатах, а також чи фіксували опади у вигляді снігу в горах днями раніше

