Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Гірських рятувальників Прикарпаття та відео у соціальних мережах.
Що відомо про перший сніг у Карпатах?
Гірські рятувальники Прикарпаття виклали у мережу фото та зазначили, що в урочищі Заросляк випали опади.
Станом на 09:30 24.08.25 в урочищі Заросляк, вітер західний 2 – 8 метрів/секунду, температура повітря +2 градуси. Опади у вигляді дощу та граду,
– йдеться у дописі.
На фото можна побачити, що землю трохи припорошив мокрий сніг.
В урочищі Заросляк випав мокрий сніг / Фото Гірських рятувальників Прикарпаття
Очевидці також писали, що опади були схожі на град, який перейшов у мокрий сніг.
Перший сніг випав у Карпатах: дивіться відео
24 Канал намагається отримати коментарі метеорологів, що саме випало у Карпатах, а також чи фіксували опади у вигляді снігу в горах днями раніше
Яка погода очікується в Україні найближчими днями?
Укргідрометцентр писав, що 24 серпня вдень повсюди, окрім Сходу, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть +21 – +26 градусів тепла, у західних і північних областях буде прохолодніше – +15 – +20 градусів.
Синоптики також прогнозували, що з 24 по 27 серпня в Україні буде доволі-таки прохолодно. А з 28 серпня температура знову може стати теплішою, у частині областей стовпчики термометра можуть піднятися до +31 градуса. Водночас сильного похолодання, зокрема заморозків, не прогнозують.
Раніше синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу зазначала, що метеорологічна осінь настає тоді, коли в нас середньодобова температура кілька днів поспіль нижча за +15 градусів. Поки такого метеорологи не очікують.