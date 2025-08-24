Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Горных спасателей Прикарпатья и видео в социальных сетях.

Что известно о первом снеге в Карпатах?

Горные спасатели Прикарпатья выложили в сеть фото и отметили, что в урочище Заросляк выпали осадки.

По состоянию на 09:30 24.08.25 в урочище Заросляк, ветер западный 2 – 8 метров/секунду, температура воздуха +2 градуса. Осадки в виде дождя и града,

– говорится в заметке.

На фото можно увидеть, что землю немного припорошил мокрый снег.

В урочище Заросляк выпал мокрый снег / Фото Горных спасателей Прикарпатья

Очевидцы также писали, что осадки были похожи на град, который перешел в мокрый снег.

Первый снег выпал в Карпатах: смотрите видео

24 Канал пытается получить комментарии метеорологов, что именно выпало в Карпатах, а также фиксировали ли осадки в виде снега в горах днями ранее

