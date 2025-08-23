Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 24 августа?

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье ночью в западных и восточных областях, а днем повсюду, кроме Востока, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Ночная температура ночью опустится до 8 – 13 градусов тепла, лишь на юге и юго-востоке будет до 17.

Днем столбики термометров будут показывать 21 – 26 градусов тепла, а вот в западных и северных областях будет прохладнее – 15 – 20 градусов.

Погода на 24 августа / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура воздуха в регионах?

  • Киев +18...+20,
  • Ужгород +16...+18,
  • Львов +16...+18,
  • Ивано-Франковск +16...+18,
  • Тернополь +15...+17,
  • Черновцы +17...+19,
  • Хмельницкий +16...+18,
  • Луцк +16...+18,
  • Ровно +16...+18,
  • Житомир +16...+18,
  • Винница +17...+19,
  • Одесса +23...+25,
  • Николаев +23...+25,
  • Херсон +24...+26,
  • Симферополь +25...+27,
  • Кропивницкий +20...+22,
  • Черкассы +21...+23,
  • Чернигов +17...+19,
  • Сумы +17...+19,
  • Полтава +20...+22,
  • Днепр +21...+23,
  • Запорожье +24...+26,
  • Донецк +21...+23,
  • Луганск +21...+23,
  • Харьков +21...+23.

Когда прекратятся дожди?