Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 24 августа?

Синоптики прогнозируют, что в воскресенье ночью в западных и восточных областях, а днем повсюду, кроме Востока, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Ночная температура ночью опустится до 8 – 13 градусов тепла, лишь на юге и юго-востоке будет до 17.

Днем столбики термометров будут показывать 21 – 26 градусов тепла, а вот в западных и северных областях будет прохладнее – 15 – 20 градусов.

Погода на 24 августа / Карта Укргидрометцентра