Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 24 августа?
Синоптики прогнозируют, что в воскресенье ночью в западных и восточных областях, а днем повсюду, кроме Востока, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Ночная температура ночью опустится до 8 – 13 градусов тепла, лишь на юге и юго-востоке будет до 17.
Днем столбики термометров будут показывать 21 – 26 градусов тепла, а вот в западных и северных областях будет прохладнее – 15 – 20 градусов.
Погода на 24 августа / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура воздуха в регионах?
- Киев +18...+20,
- Ужгород +16...+18,
- Львов +16...+18,
- Ивано-Франковск +16...+18,
- Тернополь +15...+17,
- Черновцы +17...+19,
- Хмельницкий +16...+18,
- Луцк +16...+18,
- Ровно +16...+18,
- Житомир +16...+18,
- Винница +17...+19,
- Одесса +23...+25,
- Николаев +23...+25,
- Херсон +24...+26,
- Симферополь +25...+27,
- Кропивницкий +20...+22,
- Черкассы +21...+23,
- Чернигов +17...+19,
- Сумы +17...+19,
- Полтава +20...+22,
- Днепр +21...+23,
- Запорожье +24...+26,
- Донецк +21...+23,
- Луганск +21...+23,
- Харьков +21...+23.
Когда прекратятся дожди?
- Дожди в Украине прекратятся ориентировочно в понедельник, 25 августа. В этот день дождей не прогнозируют нигде в Украине.
- Несмотря на прохладу, которая на днях накрыла Украину, синоптики ранней осени в этом году не прогнозируют.