Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Ливни, грозы и даже град накроют большую часть Украины: перечень областей, где будет непогода

Когда в Украине прекратятся дожди?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на 22 августа. Ночью и утром во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях будут значительные дожди.

Днем в Киевской, Черниговской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Полтавской, Одесской, Кировоградской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах также град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду.

В субботу, 23 августа, в большинстве областей также прогнозируют непогоду. Пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров на секунду.

На День Независимости, 24 августа, ночью в восточных областях и в Карпатах, днем на Правобережье местами будет кратковременный дождь, гроза.

Где будут дожди и грозы 22 – 24 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра

Далее осадки прекратятся. Так, по ориентировочному прогнозу на картах, уже в понедельник, 25 августа, по всей Украине дожди и грозы не ожидаются.

Когда прекратятся дожди / Скриншот с Укргидрометцентра