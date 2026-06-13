Об успешной операции сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

Смотрите также СБУ нанесла удар по ключевому нефтегазоносному терминалу на юге России

Что известно о поражении?

Атака на промышленный объект – завод по производству диоксида титана, который функционирует под контролем структуры "Русский титан" – привела к масштабному пожару.

Производство приостановлено,

– написал "Мадяр".

В местных пабликах сообщают о серии из 23 взрывов и значительных повреждениях цехов, а также об эвакуации персонала. Информация о масштабах разрушений и последствиях уточняется.