Под прицелом оказались также пункты управления и районы сосредоточения противника. Об этом сообщают Генштаб и "Милитарный".

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Что известно об атаке на Волгоградскую область?

Подтверждено, что после поражения на территории предприятия возник пожар. Оно расположено вблизи села Ефимовка,

Возгорание обнаружили в 3:41.

Справочно. НПС "Ефимовка" принадлежит компании АО "Транснефть – Приволга" и интегрирована в систему магистральных нефтепроводов, по которым осуществляется прокачка сырья.

Резервуарный парк станции небольшой, но на его территории имеются нефтяные резервуары типа РВСП-5000 номинальным объемом 5 000 кубических метров каждый.

Данный объект обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам к нефтеперерабатывающим предприятиям и экспортной инфраструктуре России.

В частности, там собирают и готовят нефть с месторождений Коробковского нефтегазового месторождения в Волгоградской области и смежных месторождений в Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия.

К слову, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку на территорию Волгоградской области, говорит – работала "ПЕВЭО".

В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возник пожар, ликвидация продолжается. В Кумилженском районе во время падения БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива "Шакинская дубрава", пожар ликвидирован. Пострадавших нет,

– сообщил он.

Что еще было атаковано 13 июня?

Также этой ночью были атакованы вражеские пункты управления в районах Соледара в Донецкой области и Верхней Криницы в Запорожской области.

П️острадали и пункты управления БПЛА в районах:

Хоромного в Брянской области,

Верхней Криницы в Запорожской области,

Воскресенки в Донецкой области,

Новониколаевки в Херсонской области.

Также были поражены районы сосредоточения личного состава противника в районах: