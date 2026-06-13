Под прицелом оказались также пункты управления и районы сосредоточения противника. Об этом сообщают Генштаб и "Милитарный".
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Что известно об атаке на Волгоградскую область?
Подтверждено, что после поражения на территории предприятия возник пожар. Оно расположено вблизи села Ефимовка,
Возгорание обнаружили в 3:41.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Справочно. НПС "Ефимовка" принадлежит компании АО "Транснефть – Приволга" и интегрирована в систему магистральных нефтепроводов, по которым осуществляется прокачка сырья.
Резервуарный парк станции небольшой, но на его территории имеются нефтяные резервуары типа РВСП-5000 номинальным объемом 5 000 кубических метров каждый.
Данный объект обеспечивает подготовку, транспортировку и перекачку нефти по магистральным трубопроводам к нефтеперерабатывающим предприятиям и экспортной инфраструктуре России.
В частности, там собирают и готовят нефть с месторождений Коробковского нефтегазового месторождения в Волгоградской области и смежных месторождений в Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия.
К слову, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку на территорию Волгоградской области, говорит – работала "ПЕВЭО".
В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возник пожар, ликвидация продолжается. В Кумилженском районе во время падения БПЛА зафиксировано возгорание на окраине лесного массива "Шакинская дубрава", пожар ликвидирован. Пострадавших нет,
– сообщил он.
Что еще было атаковано 13 июня?
Также этой ночью были атакованы вражеские пункты управления в районах Соледара в Донецкой области и Верхней Криницы в Запорожской области.
П️острадали и пункты управления БПЛА в районах:
- Хоромного в Брянской области,
- Верхней Криницы в Запорожской области,
- Воскресенки в Донецкой области,
- Новониколаевки в Херсонской области.
Также были поражены районы сосредоточения личного состава противника в районах:
- Соледара и Успеновки Донецкой области,
- Голубовки Харьковской области,
- Привольного Запорожской области,
- Колотиловки Белгородской области,
- Новых Юрковичей и Черноземного Городка Брянской области.