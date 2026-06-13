Під прицілом були й пункти управління та райони зосередження ворога. Про це повідомляє Генштаб та "Мілітарний".

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Що відомо про атаку на Волгоградську область?

Підтверджено, що після ураження на території підприємства виникла пожежа. Воно розташоване поблизу села Єфимовка,

Загоряння виявили о 3:41.

Пожежа на ЛПДС "Єфимовка" / Карта NASA FIRMS

ЛПДС "Єфимовка" належить компанії АТ "Транснефть – Приволга" та інтегрована в систему магістральних нафтопроводів, через які здійснюється прокачування сировини.

Резервуарний парк станції невеликий, але на його території є нафтові резервуари типу РВСП-5000 номінальним об'ємом 5 000 кубічний метр кожен.

Де розташована ЛПДС "Єфимовка": дивіться на карті

Цей об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Росії.

Зокрема, там збирають та готують нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища у Волгоградській області та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.

До слова, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку на територію Волгоградської області, каже – працювала "певео".

Унаслідок падіння уламків на території промислової інфраструктури в Котовському районі виникло загоряння, ліквідація продовжується. У Кумилженському районі під час падіння БпЛА зафіксовано загоряння на околиці лісового масиву "Шакінська діброва", пожежу ліквідовано. Постраждалих немає,

– прозвітував він.

Що ще було атаковано 13 червня?

Т️акож цієї ночі було атаковано ворожі пункти управління у районах Соледара на Донеччині та Верхньої Криниці на Запоріжжі.

П️ерепало й пунктам управління БпЛА в районах:

Хоромного на Брянщині,

Верхньої Криниці на Запоріжжі,

Воскресенки на Донеччині,

Новомиколаївки на Херсонщині.

Т️акож було уражено райони зосередження особового складу противника у районах: