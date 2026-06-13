Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.
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Що відомо про атаку безпілотників?
Безпілотники атакували морський термінал у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії, внаслідок чого на об'єкті виникло загоряння.
За словами Кондратьєва, в результаті інциденту одна людина загинула, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дані про постраждалих уточнюються.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
До ліквідації пожежі залучено 96 рятувальників та понад 30 одиниць техніки, зокрема підрозділи МНС Росії. Роботи з гасіння тривають.
Де знаходиться морський термінал у Темрюкському районі: дивіться на карті
Де в Росії нещодавно лунали вибухи?
У ніч на 12 червня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилися одразу кілька регіонів, зокрема Самарська область. Найбільше наслідки зафіксовано в місті Тольятті, де постраждала промислова зона. У районі зосередження хімічних підприємств, зокрема заводу "Тольяттікаучук", вночі пролунала серія вибухів.
У ніч на 11 червня Краснодарський край зазнав атаки дронів. Після повідомлень про вибухи та роботу ППО в регіоні спалахнула масштабна пожежа. За даними очевидців, займання сталося на території Афіпського нафтопереробного заводу, який забезпечує паливом російські військові потреби. Поки місцева влада заявляла про нібито збиті дрони, у мережі з'явилися відео потужної пожежі на об'єкті.