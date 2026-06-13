Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

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Що відомо про атаку безпілотників?

Безпілотники атакували морський термінал у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії, внаслідок чого на об'єкті виникло загоряння.

За словами Кондратьєва, в результаті інциденту одна людина загинула, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Дані про постраждалих уточнюються.

До ліквідації пожежі залучено 96 рятувальників та понад 30 одиниць техніки, зокрема підрозділи МНС Росії. Роботи з гасіння тривають.

Де знаходиться морський термінал у Темрюкському районі: дивіться на карті

Де в Росії нещодавно лунали вибухи?

У ніч на 12 червня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилися одразу кілька регіонів, зокрема Самарська область. Найбільше наслідки зафіксовано в місті Тольятті, де постраждала промислова зона. У районі зосередження хімічних підприємств, зокрема заводу "Тольяттікаучук", вночі пролунала серія вибухів.

У ніч на 11 червня Краснодарський край зазнав атаки дронів. Після повідомлень про вибухи та роботу ППО в регіоні спалахнула масштабна пожежа. За даними очевидців, займання сталося на території Афіпського нафтопереробного заводу, який забезпечує паливом російські військові потреби. Поки місцева влада заявляла про нібито збиті дрони, у мережі з'явилися відео потужної пожежі на об'єкті.