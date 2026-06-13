Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Дивіться також Мінус 1310 окупантів, 4 РСЗВ та ППО: втрати Росії на 13 червня

Хто перебував на полігоні?

Безпілотники СБС завдали серії ударів по полігону "Восточний" у Новопетрівці Запорізької області. Там перебували окупанти з 40-ї окремої бригади морської піхоти з Камчатки, 1461-го полку 36-ї армії та 1466-го полку 5-ї армії.

Усі вищезгадані підрозділи воюють проти українців на Гуляйпільському відтинку, у ТОТ Запорізької області,

– ідеться у повідомленні.

40-га бригада морської піхоти протягом понад року брала участь у штурмах Вугледара. Водночас 1461-й полк сформований переважно з військових із Бурятії, а 1466-й полк комплектується новобранцями х Приморського краю.