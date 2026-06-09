Про це 9 червня повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

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Які результати ударів дронів?

"Мадяр" заявив, що росіянам заборонили військовий вантажний трафік трасою на ділянці Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Сімферополь. Метою окупанти назвали "забезпечення безпечного та своєчасного перевезення матеріальних засобів, недопущення безповоротних втрат особового складу та автомобільного транспорту". Так, за останні два тижні ударів українських дронів вантажопотік на ділянці скоротився на 71%.

Якщо раніше за добу на тій ділянці фіксували 3 800 вантажних транспортних засобів, то на початок червня трафік знизився до 1 100 вантажівок. Водночас загальний траспортний потік також помітно зменшився – з 11 тисяч до 6,5 тисячі автомобілів на добу.

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Командувач СБС ЗСУ наголосив, що наразі не йдеться про "тотальний" вогневий контроль траси.

Обвал трафіку – не блокада. Але поточна дієта першого сухопутного коридору як артерії життя для окупаційного угруповання є чутливою та дієвою,

– пояснив "Мадяр".

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони надалі завдають ударів середньої та великої дальності по логістичній інфраструктурі окупованого Криму. За його словами, Україна працює над дефіцитом бензину та дизеля на півострові, а також б'є по інфраструктурі, якою Росія мілітаризує його. Крім того, тривають атаки на важливі для ворога об'єкти у його тилу.