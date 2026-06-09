Об этом 9 июня сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

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Какие результаты ударов дронов?

"Мадьяр" заявил, что россиянам запретили военный грузовой трафик по трассе на участке Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Симферополь. Целью оккупанты назвали "обеспечение безопасной и своевременной перевозки материальных средств, недопущение безвозвратных потерь личного состава и автомобильного транспорта". Так, за последние две недели ударов украинских дронов грузопоток на участке сократился на 71%.

Если раньше за сутки на том участке фиксировали 3 800 грузовых транспортных средств, то на начало июня трафик снизился до 1 100 грузовиков. В то же время общий траспортный поток также заметно уменьшился – с 11 тысяч до 6,5 тысяч автомобилей в сутки.

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Командующий СБС ВСУ отметил, что пока речь не идет о "тотальном" огневом контроле трассы.

Обвал трафика – не блокада. Но текущая диета первого сухопутного коридора как артерии жизни для оккупационной группировки является чувствительной и действенной,

– объяснил "Мадьяр".

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны в дальнейшем наносят удары средней и большой дальности по логистической инфраструктуре оккупированного Крыма. По его словам, Украина работает над дефицитом бензина и дизеля на полуострове, а также бьет по инфраструктуре, которой Россия милитаризирует его. Кроме того, продолжаются атаки на важные для врага объекты в его тылу.