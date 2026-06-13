Про актуальні втрати Росії у війні розповіли у Генштабі.

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Які втрати Росії на 13 червня?

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб;

танків – 12 015 (+1);

бойових броньованих машин – 24 739 (+11);

артилерійських систем – 43 953 (+88);

РСЗВ – 1 865 (+4);

засобів ППО – 1 418 (+1);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 648 (+12) ;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164);

крилатих ракет – 4 733 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 106 274 (+424);

спеціальної техніки – 4 287 (+7).



Втрати Росії у війні станом на 13 червня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, російські окупанти змушені змінювати логістику через пошкодження Чонгарського мосту та шукати нові маршрути постачання через Крим. Сили оборони України контролюють ситуацію та завдають ударів по ворожих шляхах забезпечення. Зокрема, під Армянськом українські військові уразили колону з близько 50 російських вантажівок, які перевозили паливо та боєприпаси, знищивши частину техніки противника.