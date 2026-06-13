В Генштабе рассказали об актуальных потерях России в войне.

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Каковы потери России на 13 июня?

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 381 430 (+1 310) человек;
  • танков – 12 015 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 739 (+11);
  • артиллерийских систем – 43 953 (+88);
  • РСЗО – 1 865 (+4);
  • средств ПВО – 1 418 (+1);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 648 (+12);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 347 033 (+2 164);
  • крылатых ракет – 4 733 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 106 274 (+424);
  • специальной техники – 4 287 (+7).

Потери России в войне по состоянию на 13 июня / Инфографика Генштаба
Потери России в войне по состоянию на 13 июня / Инфографика Генштаба

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Напомним, российские оккупанты вынуждены менять логистику из-за повреждения Чонгарского моста и искать новые маршруты снабжения через Крым. Силы обороны Украины контролируют ситуацию и наносят удары по вражеским путям снабжения. В частности, под Армянском украинские военные поразили колонну из около 50 российских грузовиков, которые перевозили топливо и боеприпасы, уничтожив часть техники противника.