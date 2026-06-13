Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

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Что известно об атаке беспилотников?

Беспилотники атаковали морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края России, в результате чего на объекте возник пожар.

По словам Кондратьева, в результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Данные о пострадавших уточняются.

К ликвидации пожара привлечены 96 спасателей и более 30 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России. Работы по тушению продолжаются.

Где находится морской терминал в Темрюкском районе: смотрите на карте

Где в России недавно раздавались взрывы?

В ночь на 12 июня Россия подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались сразу несколько регионов, в частности Самарская область. Наибольшие последствия зафиксированы в городе Тольятти, где пострадала промышленная зона. В районе сосредоточения химических предприятий, в частности завода "Тольяттикаучук", ночью прогремела серия взрывов.

В ночь на 11 июня Краснодарский край подвергся атаке дронов. После сообщений о взрывах и работе ПВО в регионе вспыхнул масштабный пожар. По данным очевидцев, возгорание произошло на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает топливом российские военные нужды. Пока местные власти заявляли о якобы сбитых дронах, в сети появились видео мощного пожара на объекте.