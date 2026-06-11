Очевидцы уже фиксируют масштабный пожар на Афипском НПЗ. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Атака БпЛА на Краснодарский край 11 июня: что известно?

После полуночи в начале суток 11 июня в телеграм-сообществах России начали массово писать о полетах дронов. А потом о взрывах и работе противовоздушной обороны, в частности в Краснодарском крае.

Пока местные власти отчитывались о сбитых беспилотниках, разгорелся пожар в поселке Афипском. Там расположен нефтеперерабатывающий завод, который является законной военной целью и уже неоднократно побывало под воздушным ударом, ведь поставляет топливо для армии.

На Афипском НПЗ после воздушной атаки возник пожар: смотрите видео очевидцев

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Точные последствия обстрела Афипского НПЗ еще не известны, но уже виден пожар / Фото очевидцев

Афипский НПЗ, напомним, расположен в Северском районе Краснодарского края. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, специализируется на производстве дизельного топлива, бензина и авиакеросина.

В самом Краснодаре также активно работала ПВО и гремели взрывы. Сообщали и о сбитых БпЛА, летевших на Москву.