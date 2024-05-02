По словам местных, они слышали в небе звуки моторов беспилотников и по меньшей мере 3 взрыва. Россияне как всегда заявляют, что все воздушные цели якобы уничтожены. Где расположен “Афипский НПЗ” – читайте в материале 24 Канала.

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"Афипский НПЗ" на карте

По словам жителей Афипска, первый взрыв прогремел в 03:10. Они также рассказали, что видели в небе яркие вспышки, а потом уже виднелся столб дыма.

Вполне вероятно, что дроны летели в сторону "Афипского НПЗ", который расположен в 3 километрах от Афипска, что в Краснодарском крае России. Сам завод находится в поселке Нефтекачка.

"Афипский НПЗ" входит в группу "Сафмар". Его мощность по переработке нефти составляет около 6,25 миллиона тонн в год. Расстояние от НПЗ до ближайшей подконтрольной Украине территории составляет более 360 километров.

Где расположен "Афипский НПЗ": смотрите на карте

Обратите внимание! Предприятие специализируется на производстве различных нефтепродуктов, включая газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут и серу. Большинство продукции "Афипского НПЗ" экспортируется.

Не первая атака на "Афипский НПЗ"