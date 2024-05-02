За словами місцевих, вини чули у небі звуки моторів безпілотників та щонайменше 3 вибухи. Росіяни як завжди заявляють, що всі повітряні цілі буцімто знищено. Де розташований "Афіпський НПЗ" – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Афіпський НПЗ" на карті

За словами жителів Афіпська, перший вибух прогримів о 03:10. Вони також розповіли, що бачили у небі яскраві спалахи, а згодом вже виднівся стовп диму.

Цілком вірогідно, що дрони летіли в бік "Афіпського НПЗ", який розташований за 3 кілометри від Афіпська, що в Краснодарському краї Росії. Сам завод знаходиться у селищі Нефтекачка.

"Афіпський НПЗ" входить до групи "Сафмар". Його потужність із переробки нафти складає близько 6,25 мільйона тонн на рік. Відстань від НПЗ до найближчої підконтрольної Україні території становить понад 360 кілометрів.

Де розташований "Афіпський НПЗ": дивіться на карті

Зверніть увагу! Підприємство спеціалізується на виробництві різноманітних нафтопродуктів, включаючи газовий бензин, дизельне пальне, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут та сірку. Більшість продукції "Афіпського НПЗ" експортується.

Не перша атака на "Афіпський НПЗ"